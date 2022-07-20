Война в Украине длится более 140 дней. Большинство мужчин защищают нас. Есть люди, которые готовы взять оружие, но их еще не мобилизовали. А есть и те, кто боится войны. Нормально ли это?

Да, это вполне нормально, считают психолог, ведущая проекта Утро в Большом Городе (ICTV) Юлия Зорий и психолог, ведущая проекта Эксы (Новый канал) в диджитал-проекте. Что делать, если… я от Нового канала Наталья Ежова.

Дело в том, что во время войны есть не только военный, но и экономический, информационный, волонтерский фронты. И это следует понимать.

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Но некоторые начинают терять уважение к мужчинам, которые не пошли воевать. Почему так происходит? Как не потерять уважение к мужчине?

Прежде всего следует понять, что нет бесстрашных людей. Страх – неотъемлемая часть каждого из нас. Это естественная реакция организма на стресс, таким образом, мы защищаемся.

Психологиня Юлия Зорий рассказывает, что страх мужчины перед войной, смертью – не то, чего стоит стесняться или сторониться.

– У всех людей свой порог страха. Кто боится больше, кто меньше. И часто у нас возникают ложные представления, что идущие на фронт люди не боятся, – рассказала Юлия. – На самом деле это не так, ведь страх присущ всем. Просто для профессиональных военных, занимающихся этим делом всю жизнь, это менее доминирующая эмоция. А для новичков, конечно, это может быть сильным стрессом, и страх здесь является неизбежной реакцией.

Потому возникает вопрос и к женщине, которая перестает уважать мужчину за его страх. Вы должны проанализировать: мужчина просто боится умереть и покинуть семью? Или ваши с ним моральные ценности не совпадают? Чтобы лучше понять страх мужчины, поставьте себя на его место.

– Вживитесь в этот образ, примерьте его на себя, – советует психолог Наталья Ежова. – Действительно ли вы готовы идти воевать, будь на его месте? Что вас останавливает в принятии решения? Такой способ всегда помогает

А еще задумайтесь о достоинствах того, что ваш муж не идет воевать. Но он, может, делает что-то другое для победы?

– Скажите себе: “Мой парень не идет воевать, но он дает деньги на армию”, “…но ведь он работает, платит налоги”, “…но ведь он со мной, сохраняет наши отношения и воспитывает детей”,”…но он защищает меня и нашу семью». Найдите свое “но”, чтобы вернуть уважение к мужчине, – советует психологиня проекта Нового канала.

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