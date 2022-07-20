Війна в Україні триває вже понад 140 днів. Багато чоловіків захищають нас. Є люди, які готові взяти зброю, але їх ще не мобілізували. А є й такі, що бояться війни. Чи нормально це?
Так, це цілком нормально, розповідають у діджитал-проєкті Що робити, якщо… від Нового каналу психологиня, ведуча проєкту Ранок у великому місті (ICTV) Юлія Зорій та психологиня, ведуча проєкту Екси (Новий канал) Наталя Єжова.
Справа в тому, що під час війни є не лише воєнний, а ще й економічний, інформаційний, волонтерський фронти. І це потрібно розуміти.
Та дехто починає втрачати повагу до чоловіків, які не пішли воювати. Чому так стається? Як не втратити повагу до чоловіка?
Насамперед варто зрозуміти, що немає безстрашних людей. Страх – невід’ємна частина кожного з нас. Це природна реакція організму на стрес, так ми захищаємося.
Психологиня Юлія Зорій розповідає, що страх чоловіка перед війною, смертю – не те, чого варто соромитися чи цуратися.
– Усі люди мають свій поріг страху. Хтось боїться більше, хтось менше. І часто в нас виникають хибні уявлення, що люди, які йдуть на фронт, не бояться, – розповіла Юлія. – Насправді це не так, адже страх притаманний усім. Просто для професійних військових, які займаються цією справою все життя, це менш домінуюча емоція. А для новачків, звісно, це може бути сильним стресом, і страх тут є неминучою реакцією.
Тому виникає питання і до жінки, яка перестає поважати чоловіка за його страх. Ви маєте проаналізувати: чоловік просто боїться померти та залишити родину? Чи ваші з ним моральні цінності не співпадають? Щоб краще зрозуміти страх чоловіка, поставте себе на його місце.
– Вживіться в цей образ, приміряйте його на себе, – радить психологиня Наталя Єжова. – Чи справді ви готові йти воювати, якби були на його місці? Що вас зупиняє в ухваленні такого рішення? Такий спосіб завжди допомагає.
А ще замисліться про плюси того, чому ваш чоловік не йде воювати. Але ж він, може, робить щось інше для перемоги?
– Скажіть собі: “Мій хлопець не йде воювати, але ж він дає гроші на армію”, “…але ж він працює, платить податки”, “…але ж він зі мною, зберігає наші стосунки та виховує дітей”,”…але ж він захищає мене та нашу родину”. Знайдіть своє “але ж”, щоб повернути повагу до чоловіка, – радить психологиня проєкту Нового каналу.
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