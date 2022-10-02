Как не сорваться на ругань и упреки по поводу того, что человек говорит не на языке, который во время войны стал для многих украинцев священным, на украинском. Как вести себя, если языковый конфликт все же назрел. Об этом по просьбе Фактов ICTV рассказала наш эксперт, психолог Виктория Островская.

— С началом полномасштабного вторжения вопрос языка набрал особую остроту и актуальность. И к этому следует относиться крайне осторожно, проявляя максимальную толерантность, — советует психолог.

По ее словам, агрессия и упреки по поводу языка, на котором мы общаемся друг с другом, ведут не к поиску взаимопонимания, но еще больше обостряют эмоции, которые во время войны и так накалены до предела.

Поэтому психолог рекомендует при назревании подобных ситуаций:

Сейчас смотрят

исходить из признания фундаментального права каждого из нас изъясняться на бытовом уровне на том языке, который ближе, понятнее, который дает возможность полнее выразить свое мнение и свою точку зрения;

понимать, что человеку, который всю свою сознательную жизнь говорил на русском языке, будет сложно сразу переключиться на украинский, как бы он этого не хотел;

ни в коем случае не давить на собеседника требованиями типа: ты обязан в Украине говорить на украинском. Это абсолютно непродуктивный способ решения вопроса. Переключиться в одночасье с одного языка на другой крайне сложно, для этого требуется время;

если собеседник настроен крайне решительно и даже враждебно, лучше прекратить такой разговор и уйти от общения.

Очень важно всегда помнить, что презрением и открытой враждебностью мы добьемся только того, что еще больше усугубим и без того непростую ситуацию, в которой, при таком раскладе, каждый останется при своем мнении.