Як не зірватися на лайку і закиди з приводу того, що людина говорить не мовою, яка під час війни стала для багатьох українців священною, українською. Як поводитися, якщо мовний конфлікт все ж назрів. Про це на прохання Фактів ICTV розповіла наш експерт, психолог Вікторія Островська.

– З початком повномасштабного вторгнення питання мови набрало особливої гостроти і актуальності. І до цього слід ставитися вкрай обережно, проявляючи максимальну толерантність, – радить психолог.

За її словами, агресія і закиди з приводу мови, якою ми спілкуємося один з одним, ведуть не до пошуку взаєморозуміння, але ще більше загострюють емоції, які під час війни і так напружені до межі.

Тому психолог рекомендує при назріванні подібних ситуацій:

Зараз дивляться

виходити з визнання фундаментального права кожного з нас висловлюватися на побутовому рівні на тій мові, яка ближче, зрозуміліше, яка дає можливість повніше висловити свою думку і свою точку зору;

розуміти, що людині, яка все своє свідоме життя говорила російською мовою, буде складно відразу переключитися на українську, як би вона цього не хотіла;

ні в якому разі не тиснути на співрозмовника вимогами типу: ти зобов’язаний в Україні говорити українською. Це абсолютно непродуктивний спосіб вирішення питання. Переключитися відразу з однієї мови на іншу вкрай складно, для цього потрібен час;

якщо співрозмовник налаштований вкрай рішуче і навіть вороже, краще припинити таку розмову і піти від спілкування.

Дуже важливо завжди пам’ятати, що презирством і відкритою ворожістю ми доб’ємося тільки того, що ще більше погіршимо і без того непросту ситуацію, в якій, при такому розкладі, кожен залишиться при своїй думці.