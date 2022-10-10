Война проявила себя сегодня утром сверхмощно именно в тылу. Когда люди не ожидали нападения. По всей стране почти одновременно начались ракетные удары со стороны рашистов. Многих охватила паника, что все это никогда не кончится, и что делать, куда бежать.

Психологиня Виктория Любаревич-Торхова ответила на вопросы Фактов ICTV и дала несколько советов, как вести себя в такие моменты.

— Есть люди, которые ощущают опасность раньше, чем что-то происходит. Так было и сегодня. Некоторые люди не спали даже, чувствуя тревогу, – сказала Виктория. – Но все равно такого масштабного удара никто не ожидал.

Психолог советует в такие моменты не паниковать, а скорее задать себе вопросы, которые будут выводить на конструктивные, прагматические действия: где я нахожусь, как я могу обеспечить себе безопасность, где мои дети и близкие, заряжен ли у меня телефон, где мои документы, есть ли все необходимое. И только тогда нужно общаться, переписываться друг с другом.

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Главное, не подкреплять панику, а следить за фактами, которые есть на самом деле.

Страх может парализовать, и некоторые люди выбирают бездействие, они остаются в опасных местах, не уезжают из находящихся под плотным огнем городов. Они размышляют, что прилететь может повсюду и никуда уезжать не нужно.

Насколько это продуктивно, и как решиться вывести себя из этого ступора.

— Если мы говорим о том, стоит ли садиться в автомобиль, или бежать или перемещаться куда-то, то нужно учитывать то, что говорят официальные органы или ВСУ, — советует психологиня. — Да прежде всего, нужно выбрать безопасное место для пребывания, руководствуясь правилами двух стен, или найти укрытие. Замирание может быть угрожающим, но если мы замираем в укрытии, это не так страшно и опасно.

А как настроить себя на то, что это все же закончится, что война не навсегда.

– Хочу сказать, что каждый здоровый человек, и психотерапевты не исключение, может иметь катастрофические мысли, – объясняет специалист. – Да это просто мнения, они автоматические. Они возникают для того, чтобы защитить нас. Их просто нужно сортировать.

Когда такие мысли постоянны, то нужно собраться и сказать себе, что я сделал (сделала), чтобы было лучше. Все, что вокруг меня происходит, это катастрофические события, но все проходит.

Психолог советует определить для себя главную задачу: чтобы, когда это все закончится, был я, была я, были мои дети и родные.

Фото: Минздрав