Любовные треугольники – нередкое явление в отношениях. Бывают ситуации, когда подругам нравится один и тот же парень, мужчина или симпатия возникла к человеку, который уже находится в отношениях.
Семейный психолог Любовь Каменчук рассказала, что делать, когда нравится парень подруги.
– Больно, когда переживаешь безответную любовь. Какие здесь есть варианты – страдать от этого и мучить себя или отпустить с пониманием. Со страданием все понятно, а вот с тем, чтобы отпустить, у многих проблемы, – говорит Любовь Каменчук.
Психолог назвала рекомендации, которые помогут отпустить безответную любовь.
Что нужно делать?
- Шаг 1. Начать следует с осознания, что любимый тобой человек волен быть с тем, кого выбирает. И этот выбор важно уважать.
- Шаг 2. Понять, что именно тебя в этом человеке так привлекает.
- Шаг 3. Признать, что твой любимый не единственный носитель этих важных для тебя черт, качеств.
- Шаг 4. Позволить себе честно проживать неприятные эмоции, быть уязвимой, неравнодушной.
- Шаг 5. Заручиться поддержкой близкого человека или психолога/психотерапевта.
- Шаг 6. Дать себе столько времени, сколько потребуется.
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Если самой не удается справиться с проблемой, эффективнее будет обратиться к психологу.