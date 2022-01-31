Любовные треугольники – нередкое явление в отношениях. Бывают ситуации, когда подругам нравится один и тот же парень, мужчина или симпатия возникла к человеку, который уже находится в отношениях.

Семейный психолог Любовь Каменчук рассказала, что делать, когда нравится парень подруги.

– Больно, когда переживаешь безответную любовь. Какие здесь есть варианты – страдать от этого и мучить себя или отпустить с пониманием. Со страданием все понятно, а вот с тем, чтобы отпустить, у многих проблемы, – говорит Любовь Каменчук.

Психолог назвала рекомендации, которые помогут отпустить безответную любовь.

Что нужно делать?

Шаг 1. Начать следует с осознания, что любимый тобой человек волен быть с тем, кого выбирает. И этот выбор важно уважать.

Начать следует с осознания, что любимый тобой человек волен быть с тем, кого выбирает. И этот выбор важно уважать. Шаг 2. Понять, что именно тебя в этом человеке так привлекает.

Понять, что именно тебя в этом человеке так привлекает. Шаг 3. Признать, что твой любимый не единственный носитель этих важных для тебя черт, качеств.

Признать, что твой любимый не единственный носитель этих важных для тебя черт, качеств. Шаг 4. Позволить себе честно проживать неприятные эмоции, быть уязвимой, неравнодушной.

Позволить себе честно проживать неприятные эмоции, быть уязвимой, неравнодушной. Шаг 5. Заручиться поддержкой близкого человека или психолога/психотерапевта.

Заручиться поддержкой близкого человека или психолога/психотерапевта. Шаг 6. Дать себе столько времени, сколько потребуется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сімейний психолог ???? Любов (@lyubov_kamenchuk)

Если самой не удается справиться с проблемой, эффективнее будет обратиться к психологу.