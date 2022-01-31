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Психология

Люблю парня подруги. Психолог рассказала, что делать

31 января 2022, 18:01
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
отношения
Источник: Depositphotos

Любовные треугольники – нередкое явление в отношениях. Бывают ситуации, когда подругам нравится один и тот же парень, мужчина или симпатия возникла к человеку, который уже находится в отношениях.

Семейный психолог Любовь Каменчук рассказала, что делать, когда нравится парень подруги.

– Больно, когда переживаешь безответную любовь. Какие здесь есть варианты – страдать от этого и мучить себя или отпустить с пониманием. Со страданием все понятно, а вот с тем, чтобы отпустить, у многих проблемы, – говорит Любовь Каменчук.

Психолог назвала рекомендации, которые помогут отпустить безответную любовь.

Что нужно делать?

  • Шаг 1. Начать следует с осознания, что любимый тобой человек волен быть с тем, кого выбирает. И этот выбор важно уважать.
  • Шаг 2. Понять, что именно тебя в этом человеке так привлекает.
  • Шаг 3. Признать, что твой любимый не единственный носитель этих важных для тебя черт, качеств.
  • Шаг 4. Позволить себе честно проживать неприятные эмоции, быть уязвимой, неравнодушной.
  • Шаг 5. Заручиться поддержкой близкого человека или психолога/психотерапевта.
  • Шаг 6. Дать себе столько времени, сколько потребуется.

 

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Публикация от Сімейний психолог ???? Любов (@lyubov_kamenchuk)

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Если самой не удается справиться с проблемой, эффективнее будет обратиться к психологу.

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Советы психолога , Психология
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