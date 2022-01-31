Любовні трикутники – нерідкісне явище у стосунках. Трапляються ситуації, коли подругам подобається один і той же хлопець або чоловік чи симпатія виникла до людини, яка вже перебуває у стосунках.

Сімейний психолог Любов Каменчук розповіла, що робити, коли подобається хлопець подруги.

– Боляче, коли переживаєш невзаємне кохання. Які тут є варіанти – страждати від цього і мучити себе або відпустити з розумінням. Зі стражданням все зрозуміло, а от з відпусканням у багатьох проблеми, – говорить Любов Каменчук.

Психолог назвала рекомендації, які допоможуть відпустити нерозділене кохання.

Що треба робити?

Крок 1. Почати варто з усвідомлення, що кохана тобою людина вільна бути з тим, кого обирає. І цей вибір важливо поважати.

Почати варто з усвідомлення, що кохана тобою людина вільна бути з тим, кого обирає. І цей вибір важливо поважати. Крок 2. Зрозуміти, що саме тебе в цій людині так приваблює.

Зрозуміти, що саме тебе в цій людині так приваблює. Крок 3. Визнати, що твій коханий не єдиний “носій” цих важливих для тебе рис, якостей.

Визнати, що твій коханий не єдиний “носій” цих важливих для тебе рис, якостей. Крок 4. Дозволити собі чесно проживати неприємні емоції, бути вразливою, небайдужою.

Дозволити собі чесно проживати неприємні емоції, бути вразливою, небайдужою. Крок 5. Заручитися підтримкою близької людини або психолога/психотерапевта.

Заручитися підтримкою близької людини або психолога/психотерапевта. Крок 6. Дати собі стільки часу, скільки буде тобі потрібно.

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Якщо самій не вдається впоратися з проблемою, то ефективніше буде звернутися до психолога.