Любовні трикутники – нерідкісне явище у стосунках. Трапляються ситуації, коли подругам подобається один і той же хлопець або чоловік чи симпатія виникла до людини, яка вже перебуває у стосунках.
Сімейний психолог Любов Каменчук розповіла, що робити, коли подобається хлопець подруги.
– Боляче, коли переживаєш невзаємне кохання. Які тут є варіанти – страждати від цього і мучити себе або відпустити з розумінням. Зі стражданням все зрозуміло, а от з відпусканням у багатьох проблеми, – говорить Любов Каменчук.
Психолог назвала рекомендації, які допоможуть відпустити нерозділене кохання.
Що треба робити?
- Крок 1. Почати варто з усвідомлення, що кохана тобою людина вільна бути з тим, кого обирає. І цей вибір важливо поважати.
- Крок 2. Зрозуміти, що саме тебе в цій людині так приваблює.
- Крок 3. Визнати, що твій коханий не єдиний “носій” цих важливих для тебе рис, якостей.
- Крок 4. Дозволити собі чесно проживати неприємні емоції, бути вразливою, небайдужою.
- Крок 5. Заручитися підтримкою близької людини або психолога/психотерапевта.
- Крок 6. Дати собі стільки часу, скільки буде тобі потрібно.
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Якщо самій не вдається впоратися з проблемою, то ефективніше буде звернутися до психолога.