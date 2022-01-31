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Психологія

Кохаю хлопця подруги. Психолог розповіла, що робити

31 Січня 2022, 18:01
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
отношения
Джерело: Depositphotos

Любовні трикутники – нерідкісне явище у стосунках. Трапляються ситуації, коли подругам подобається один і той же хлопець або чоловік чи симпатія виникла до людини, яка вже перебуває у стосунках.

Сімейний психолог Любов Каменчук розповіла, що робити, коли подобається хлопець подруги.

– Боляче, коли переживаєш невзаємне кохання. Які тут є варіанти – страждати від цього і мучити себе або відпустити з розумінням. Зі стражданням все зрозуміло, а от з відпусканням у багатьох проблеми, – говорить Любов Каменчук.

Психолог назвала рекомендації, які допоможуть відпустити нерозділене кохання.

Що треба робити?

  • Крок 1. Почати варто з усвідомлення, що кохана тобою людина вільна бути з тим, кого обирає. І цей вибір важливо поважати.
  • Крок 2. Зрозуміти, що саме тебе в цій людині так приваблює.
  • Крок 3. Визнати, що твій коханий не єдиний “носій” цих важливих для тебе рис, якостей.
  • Крок 4. Дозволити собі чесно проживати неприємні емоції, бути вразливою, небайдужою.
  • Крок 5. Заручитися підтримкою близької людини або психолога/психотерапевта.
  • Крок 6. Дати собі стільки часу, скільки буде тобі потрібно.

 

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Публикация от Сімейний психолог ???? Любов (@lyubov_kamenchuk)

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Якщо самій не вдається впоратися з проблемою, то ефективніше буде звернутися до психолога.

Теги
Поради психолога , Психологія
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