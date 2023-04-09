Психолог и травмотерапевт Центра психического здоровья и реабилитации Лесная поляна Минздрава Украины Леся Бондаренко сформулировала ряд советов, как поддержать тех, чьи близкие и родные находятся на фронте.

— Семьи военных находятся в ежедневном стрессе. Он начался с момента, когда их близкий человек пошел на войну и продолжается до сих пор. Ждать родных с войны – это страшно и очень утомительно, — отмечает психолог.

Однако, по ее словам, не все знают, какая поддержка будет полезна, а какая наоборот – навредит семьям военнослужащих, ведь это новый опыт для многих украинцев.

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Как поддержать семьи военнослужащих

Будьте рядом, оказывайте эмоциональную поддержку. Главная ваша задача не убрать страдания, а сделать так, чтобы человек не проживал свою боль, печаль, отчаяние наедине с собой.

Предложите помощь. Бытовые и социальные проблемы, финансы, здоровье, уход за детьми – проблемы, с которыми сталкивалась семья до войны, никуда не исчезли, а наоборот усилились, потому что один из членов семьи сейчас не может приобщаться к их решению.

Проводите время вместе. Стоит показывать человеку, что его еще где-то ждут, что о нем не забыли и что его принимают, даже если он не всегда счастлив. Будьте положительными, не концентрируйтесь на отрицательных и стрессовых моментах, вспоминайте отрицательные события минимально.

Следите за безопасностью в соцсетях. Соблюдайте информационную гигиену в соцсетях. Не распространяйте непроверенную информацию о военнослужащем. Это, например, может быть сообщение о смерти, пленении или ранении, но вы не можете знать точно ли это правда.

Не давайте напрасной надежды. Не говорите, что все будет хорошо, “он скоро скоро вернется”, “скоро будет победа” и т.д. Даже когда мы хотим утешить человека, не стоит говорить неправду – никто не знает, как будет и когда. Но мы можем сказать, что мы верим и надеемся, что все будет хорошо.

Не обесценивайте переживаний родных. Люди по-разному реагируют на войну: кто активизируется и начинает волонтерить или больше работать, а кого наоборот переживания и страх парализуют. Каждая реакция нормальна. Каждый реагирует по-своему и имеет право на эти переживания. Лучшее, что вы можете сделать – это поддержать и позволить человеку прожить это состояние.

Побудите членов семей военных обращаться за психологической поддержкой, если вы видите, что человек застрял в своих переживаниях – постоянно плачет, у него подавленное настроение, повышенный уровень тревоги, нарушение сна.

Переживания в семьях военных неизбежны, однако уровень волнения можно снизить, оказывая поддержку. Прежде всего, давая ощущение, что человек – не остался один на один со своими переживаниями и болью.