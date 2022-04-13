Что толкает российских оккупантов на такие чудовищные зверства в отношении мирного населения Украины? Откуда у них берется эта нечеловеческая жестокость, от которой содрогается весь мир? Можно ли в этом случае говорить о патологической склонности россиян к насилию?

На эти и другие вопросы в Объединенном эфире украинских телеканалов ответил судебный эксперт, психолог и криминалист Юрий Ирхин.

— Я абсолютно убежден и утверждаю, что к теории сексуальности это не имеет ни малейшего отношения. Это действия по заранее продуманному плану и по конкретной команде, — заявил эксперт.

По его словам, такое массовое насильственное поведение говорит о том, что люди это делали осознанно и системно. То есть выполняли конкретное задание с конкретной целью – морально и физически подавить жителей Украины.

Психолог утверждает, что, когда российские войска заходили на нашу территорию, нас для них уже, по сути, не существовало. Люди, над которыми они совершали насилие, были для них мертвы. Поэтому они и творили все, что хотели.

Им непросто развязали руки. Дали четкую установку совершать именно такие деяния. Что хотите, то и делайте: насилуйте, грабьте, убивайте.

По мнению Юрия Ирхина, с высокой степенью вероятности такие проявления садизма происходят во всех оккупированных регионах.

— В последнее время звучат такие нарративы, что российские солдаты дегенераты, нелюди. На самом деле нет. Они нормальные, адекватные люди. Они прекрасно понимают, что делают. Не исключено, что кто-то из них получает при этом удовольствие, — говорит психолог.

Но, по его мнению, думать, что в них проснулось что-то подсознательное, что-то животное – это слишком просто. Это значит оправдать их деяния. Ничего у них не просыпалось. Они выполняли четко поставленную задачу.

Поэтому должны отвечать все. И не только те, кто совершал насилие. А по всей вертикали, по всей цепочке. Начиная от простого командира взвода и заканчивая министром обороны и верховным главнокомандующим.

Именно оттуда шла установка вести себя именно так на нашей территории. Зверствами и жестокостью подавить нашу волю, подавить волю к сопротивлению. Это и есть геноцид — уничтожение нации, уничтожение сознания, уничтожение самоидентификации через такие деяния.

Они воочию нам показали, что ничего святого нет и быть не может. Все растоптано и смешано с грязью и кровью, убежден криминалист.

При этом категорически нельзя утверждать, что по возвращении домой они будут вести себя также, как в Украине. Учитывая, что все они абсолютно разные, каждый будет все это переживать по-своему.

Не исключено, что кто-то этот опыт насилия перенесет и на свою гражданскую жизнь. А у кого-то психика не выдержит, и он повесится, или застрелится. То есть реакция может быть абсолютно разная.

Что касается подруг и жен российских солдат, которые разрешают им насиловать украинок, как это стало известно из перехватов телефонных разговоров, то, по мнению, психолога, это четкое проявление ненависти к украинцам, проявление украинофобии. Именно такое отношение к Украине и украинцам культивировалось российской пропагандой десятки лет.

А в последнее время там вообще создался глобальный нарратив: хохлы вообще не имеют права на существование. И эта девушка, которая разрешает своему другу насилие, свято верит, что он пошел очищать мир от скверны.

Какие свидетельства должна предоставить украинская сторона, чтобы эти деяния были признаны геноцидом? Нужно очень подробно и тщательно собрать показания всех жертв и очевидцев.

С точки зрения криминалистики и судебной перспективы это все должно быть юридически зафиксировано, чтобы доказать, что преступления имели массовый характер по уничтожению конкретной социальной группы. И средств фиксации этого на сегодня у криминалистов достаточно много.