Буллинг и травля часто встречаются во взрослой жизни. Они влияют на психическое здоровье человека, особенно больно может быть, когда жестоко ведет себя родной человек.

Психолог Инна Иванова рассказала Фактам ICTV о том, что такое семейный буллинг и как с ним бороться.

Что такое буллинг

Буллинг — это жестокое сознательное поведение одного человека или группы людей по отношению к другому, сопровождающееся постоянным физическим или психологическим давлением. Такого человека могут систематически дразнить, шантажировать, запугивать, демонстративно игнорировать, наносить ему физический вред.

В травле, как и в большинстве коммуникаций, есть три стороны: жертва, буллер (агрессор) и наблюдатели.

Буллинг может быть пяти видов:

физический (пинки, пощечины и т.д.);

психологический (манипуляции, злые шутки, игнорирование, распространение слухов, унизительная мимика и жесты, шантаж);

экономический (повреждение вещей, кражи, вымогательство денег);

сексуальный (прозвища и оскорбления сексуального характера, сексуальные угрозы, шутки, оскорбительные телодвижения);

кибербулинг (унижение в социальных сетях, мессенджерах, на просторах интернета).

— Мы слышим о буллинге в школах, среди сверстников, даже на работе, но редко обращаем внимание на то, что в первую очередь буллить могут самые родные. Этот вид насилия используется, чтобы унизить и обесценить другого члена семьи, пренебречь его потребностями и чувствами. Часто оправдывается преимуществом в возрасте, опыте, желанием научить, помочь, — рассказала специалист.

Признаки семейного буллинга

Любой может неожиданно оказаться в ситуации, когда его оскорбляют, высмеивают или унижают. И очень обидно, что это может произойти, казалось бы, в самом безопасном пространстве, в кругу семьи.

Список самых популярных обидных фраз, которые часто можно услышать от родных: “Когда уже жениха нам покажешь?”, “В одно ухо влетело — в другое, вылетело”, “Что, замуж никто не берет?”, “Худая как щепка, может, сходила бы к врачу?”, “Ну в кого ты такой дурак?”, “Яйца курицу не учат!”, “Мне наплевать, что ты хочешь…”, “Твой отец — неудачник! Будешь слушать его, станешь как он”, “Когда пополнение?”, “Тебе слова не давали”, “Эта и стакана воды в старости не подаст”, “Что ты вылупился как баран на новые ворота? “Да кому ты такая нужна?”.

Иванова рассказала, что по статистике семейный буллинг чаще всего имеет психологический характер.

К признакам психологической травли относят:

повторяющуюся критику, оскорбления, манипулирование, обвинения, осуждение;

контроль над вашей жизнью;

унижение;

игнорирование ради того, чтобы “проучить”;

угрозы;

запрет на высказывание своего мнения, на общение с близкими;

внушение чувства вины;

обесценивание потребностей, чувств, эмоций.

Член семьи, который намерен поиздеваться над вами, может:

иметь нереалистичные ожидания в отношении вас и предьявлять необоснованные требования;

использовать эмоциональный шантаж, заставлять вас испытывать чувство вины;

контролировать;

вести себя пренебрежительно;

саркастически шутить, унизительно высмеивать;

вызывать чувство неполноценности;

обвинять вас в эгоизме, грубости или неуважении к семейным традициям и тому подобное;

подговаривать, настраивать других членов семьи против вас.

Стоит отметить, что отдельный конфликт в семье или случайная обида — это не про буллинг. Буллинг — это сознательная травля, повторяющееся поведение, использование собственных преимуществ и контроль над жертвой.

Как остановить семейный буллинг

Во-первых, не стоит винить себя или же оправдывать обидчика. Никто не имеет права обижать другого человека и нарушать его границы.

Во-вторых, не бойтесь просить о поддержке, не оставайтесь с проблемой наедине, при необходимости обратитесь к специалисту, который поможет вам справиться с чувством вины, стыда, неверием в себе, отчаянием, депрессией.

В третьих, вы должны честно и максимально конкретно сказать человеку, что вас обидело, и попросить его не повторять такого. Желательно это сделать в спокойной обстановке, тет-а-тет.

Психолог добавила, что важно удержаться на трех “китах” коммуникации:

Иметь четкую цель разговора (отстоять свои права и потребности) – перечислите факты, опишите свое отношение к ситуации, попросите, чего бы вы хотели от коммуникации, объясните, почему это будет хорошим решением и для вас, и для вашего обидчика. Стойте на своем. Ориентироваться на отношения (действовать так, чтобы сохранить хорошие отношения) – старайтесь быть доброжелательным, спокойным, проявите уважение, насколько это возможно, говорите без осуждения с позиции “взрослый взрослому”. Помнить о самоуважении и собственных ценностях (действовать так, чтобы не потерять уважение к себе) – придерживайтесь своих внутренних ориентиров, ценностей и уровня личных границ. Прислушивайтесь к своим эмоциям. Например, злость и раздражение – это сигнал к тому, что ваши границы нарушаются. Честно говорите об этом.

Специалист отметила, что человек не может контролировать поведение и выбор других, но в наших силах развивать навыки заботы о себе, быть сильным, стоять на защите собственных границ, честно и смело говорить о своих потребностях и чувствах и всегда оставлять за собой право выбора — оставаться в контакте или уйти.