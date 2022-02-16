Буллинг и травля часто встречаются во взрослой жизни. Они влияют на психическое здоровье человека, особенно больно может быть, когда жестоко ведет себя родной человек.
Психолог Инна Иванова рассказала Фактам ICTV о том, что такое семейный буллинг и как с ним бороться.
Что такое буллинг
Буллинг — это жестокое сознательное поведение одного человека или группы людей по отношению к другому, сопровождающееся постоянным физическим или психологическим давлением. Такого человека могут систематически дразнить, шантажировать, запугивать, демонстративно игнорировать, наносить ему физический вред.
В травле, как и в большинстве коммуникаций, есть три стороны: жертва, буллер (агрессор) и наблюдатели.
Буллинг может быть пяти видов:
- физический (пинки, пощечины и т.д.);
- психологический (манипуляции, злые шутки, игнорирование, распространение слухов, унизительная мимика и жесты, шантаж);
- экономический (повреждение вещей, кражи, вымогательство денег);
- сексуальный (прозвища и оскорбления сексуального характера, сексуальные угрозы, шутки, оскорбительные телодвижения);
- кибербулинг (унижение в социальных сетях, мессенджерах, на просторах интернета).
— Мы слышим о буллинге в школах, среди сверстников, даже на работе, но редко обращаем внимание на то, что в первую очередь буллить могут самые родные. Этот вид насилия используется, чтобы унизить и обесценить другого члена семьи, пренебречь его потребностями и чувствами. Часто оправдывается преимуществом в возрасте, опыте, желанием научить, помочь, — рассказала специалист.
Признаки семейного буллинга
Любой может неожиданно оказаться в ситуации, когда его оскорбляют, высмеивают или унижают. И очень обидно, что это может произойти, казалось бы, в самом безопасном пространстве, в кругу семьи.
Список самых популярных обидных фраз, которые часто можно услышать от родных: “Когда уже жениха нам покажешь?”, “В одно ухо влетело — в другое, вылетело”, “Что, замуж никто не берет?”, “Худая как щепка, может, сходила бы к врачу?”, “Ну в кого ты такой дурак?”, “Яйца курицу не учат!”, “Мне наплевать, что ты хочешь…”, “Твой отец — неудачник! Будешь слушать его, станешь как он”, “Когда пополнение?”, “Тебе слова не давали”, “Эта и стакана воды в старости не подаст”, “Что ты вылупился как баран на новые ворота? “Да кому ты такая нужна?”.
Иванова рассказала, что по статистике семейный буллинг чаще всего имеет психологический характер.
К признакам психологической травли относят:
- повторяющуюся критику, оскорбления, манипулирование, обвинения, осуждение;
- контроль над вашей жизнью;
- унижение;
- игнорирование ради того, чтобы “проучить”;
- угрозы;
- запрет на высказывание своего мнения, на общение с близкими;
- внушение чувства вины;
- обесценивание потребностей, чувств, эмоций.
Член семьи, который намерен поиздеваться над вами, может:
- иметь нереалистичные ожидания в отношении вас и предьявлять необоснованные требования;
- использовать эмоциональный шантаж, заставлять вас испытывать чувство вины;
- контролировать;
- вести себя пренебрежительно;
- саркастически шутить, унизительно высмеивать;
- вызывать чувство неполноценности;
- обвинять вас в эгоизме, грубости или неуважении к семейным традициям и тому подобное;
- подговаривать, настраивать других членов семьи против вас.
Стоит отметить, что отдельный конфликт в семье или случайная обида — это не про буллинг. Буллинг — это сознательная травля, повторяющееся поведение, использование собственных преимуществ и контроль над жертвой.
Как остановить семейный буллинг
Во-первых, не стоит винить себя или же оправдывать обидчика. Никто не имеет права обижать другого человека и нарушать его границы.
Во-вторых, не бойтесь просить о поддержке, не оставайтесь с проблемой наедине, при необходимости обратитесь к специалисту, который поможет вам справиться с чувством вины, стыда, неверием в себе, отчаянием, депрессией.
В третьих, вы должны честно и максимально конкретно сказать человеку, что вас обидело, и попросить его не повторять такого. Желательно это сделать в спокойной обстановке, тет-а-тет.
Психолог добавила, что важно удержаться на трех “китах” коммуникации:
- Иметь четкую цель разговора (отстоять свои права и потребности) – перечислите факты, опишите свое отношение к ситуации, попросите, чего бы вы хотели от коммуникации, объясните, почему это будет хорошим решением и для вас, и для вашего обидчика. Стойте на своем.
- Ориентироваться на отношения (действовать так, чтобы сохранить хорошие отношения) – старайтесь быть доброжелательным, спокойным, проявите уважение, насколько это возможно, говорите без осуждения с позиции “взрослый взрослому”.
- Помнить о самоуважении и собственных ценностях (действовать так, чтобы не потерять уважение к себе) – придерживайтесь своих внутренних ориентиров, ценностей и уровня личных границ. Прислушивайтесь к своим эмоциям. Например, злость и раздражение – это сигнал к тому, что ваши границы нарушаются. Честно говорите об этом.
Специалист отметила, что человек не может контролировать поведение и выбор других, но в наших силах развивать навыки заботы о себе, быть сильным, стоять на защите собственных границ, честно и смело говорить о своих потребностях и чувствах и всегда оставлять за собой право выбора — оставаться в контакте или уйти.