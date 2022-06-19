Нападение России стало шоком для украинцев. Еще и сейчас не все могут и хотят возвращаться в привычную рутину.

От тревожных мыслей еще могут отвлечь волонтерство, работа на огородах, но есть вечера, когда грустные мысли заполняют мозг и не дают переключиться на что-нибудь другое, в частности на чтение книг. Именно книг, а не новостей.

Но читать книги очень нужно, советуют психологи. Конечно, вы не должны заставлять себя читать. Но если считаете, что чтение сейчас не ко времени, то вы ошибаетесь.

Сейчас смотрят

Чтение отвлекает. Книга помогает абстрагироваться от ужасной реальности и постоянного мониторинга новостей и позволяет хотя бы на время забыть о войне.

Можно читать во время воздушной тревоги в укрытии. Это поможет не замечать время и отвлечься от места и ситуации, в которых вы находитесь.

Иногда книга так увлекает, что наступает момент, когда существует она и ты. Такие моменты – лучший способ переключиться.

Чтение стимулирует познание. Исторические книги, книги по философии, культуре и политике помогают лучше отреагировать на события, происходящие в Украине сейчас.

Книги позволяют углубиться в исторические события и лучше понять процессы становления нашей нации, узнать предпосылки и причины кровавой войны, а иногда даже успокоиться.

Чтение дает знания, помогает анализировать. В будущем это поможет отстоять свою точку зрения в любом историческом споре.

Чтение сохраняет психическое здоровье: снижается тревожность, можно сфокусироваться на момент здесь и сейчас и даже улучшить сон.

Чтение снижает стресс. Читая, словно ставишь на паузу все заботы, начинаешь спокойнее дышать и словно возвращаешься к привычной жизни.

Чтение восстанавливает эмоциональный ресурс, помогает мозгу справиться с неизвестностью, придает силы и выдержки.

Не стоит избегать книг о военных событиях прошлого. Опыт тех, кто жил во время Второй мировой, дает понимание, что все закончится, и мы сможем все переосмыслить и передать этот опыт дальше.

При чтении книг о войне приходит осознание, что люди уже проходили через подобное, чувствуешь двойную эмпатию к персонажу и ассоциируешь себя с ним.

Чтение напоминает, что жизнь продолжается. Следовательно, нужно возвращаться к привычным ритуалам. И чтение является одним из них, доступным для всех. Это занятие, которое помогает чувствовать себя как в мирное время — когда можно было просто сесть и спокойно почитать книгу.

Чтение прокачивает. Книги – едва ли не самый простой способ научиться новому даже в бомбоубежище и можете быть полезным для окружения. А после войны полученные знания обязательно пригодятся.

Профессиональная литература всегда дает мотивацию к развитию и толчок двигаться в будущее.

Источник: Психологическая поддержка