Напад Росії на нас став шоком для українців. Ще й зараз не всі можуть і хочуть повертатися до звичної рутини.

Від тривожних думок ще можуть відволікти волонтерство, робота на городах, та є вечори, коли смутні думки заповнюють мозок і не дають переключитися на щось інше, зокрема на читання книжок. Саме книжок, а не новин.

Та читати книжки вкрай потрібно, радять психологи. Звісно, ви не повинні змушувати себе читати. Але якщо вважаєте, що читання зараз не на часі, то ви помиляєтеся.

Зараз дивляться

Читання відволікає. Книжка допомагає абстрагуватися від жахливої реальності й постійного моніторингу новин та дозволяє бодай на деякий час забути про війну.

Можна читати під час повітряної тривоги, у сховищі. Це допоможе згаяти час та відволіктись від місця й ситуації, в яких знаходитеся.

Інколи книга так захоплює, що настає момент, коли існує вона і ти. Такі моменти – найкращий спосіб перемкнутись.

Читання стимулює пізнання. Історичні книжки, книжки з філософії, культури та політики — допомагають краще відреагувати на події, що відбуваються в Україні зараз.

Книжки дають змогу заглибитись в історичні події та краще зрозуміти процеси становлення нашої нації, дізнатися про передумови й причини кривавої війни, а часом навіть і заспокоїтися.

Читання дає знання, допомагає аналізувати. У майбутньому це допоможе відстояти свою точку зору в будь-якій історичній суперечці.

Читання зберігає психічне здоров’я: знижується тривожність, можна сфокусуватися на моменті тут і зараз та навіть покращити сон.

Читання знижує стрес. Читаючи, немов ставиш на паузу всі турботи, починаєш спокійніше дихати й ніби повертаєшся до звичного життя.

Читання поновлює емоційний ресурс, воно допомагає мозку впоратися з невідомістю, додає сил і витримки.

Не варто уникати книжок про воєнні події минулого. Досвід тих, хто жив під час Другої світової, дає розуміння, що все закінчиться і ми зможемо все переосмислити й передати цей досвід далі.

Під час читання книжок про війну приходить усвідомлення, що люди вже проходили через подібне, відчуваєш подвійну емпатію до персонажа й асоціюєш себе з ним.

Читання нагадує, що життя триває. Отже потрібно повертатися до звичних ритуалів. І читання є одним з них, яке доступне всім. Це те заняття, що допомагає відчувати себе як у мирний час — коли можна було просто сісти й спокійно почитати книгу.

Читання прокачує. Книжки — чи не найпростіший спосіб навчитися нового навіть у бомбосховищі і можете бути корисним для оточення. А після війни отримані знання обов’язково знадобляться.

Фахова література завжди дає мотивацію для розвитку та поштовх рухатися в майбутнє.

Джерело: Психологічна підтримка