Исследование американских ученых показало, что нагрузка на психику медработников, которые работали во время пандемии Covid-19, и участников боевых действий, практически одинакова.

В ходе научной работы исследователи сравнили 618 ветеранов вооруженных сил, которые были отправлены в зону боевых действий после 11 сентября 2001 года, и 2 099 медиков, работавших во время пандемии коронавируса.

Выяснилось, что уровни потенциального морального вреда (PMI) составили 46,1% у ветеранов и 50,7% у медработников.

PMI — сильная когнитивная и эмоциональная реакция, которая может возникнуть после событий, нарушающих моральный или этический кодекс человека.

Реакция оценивалась по двум категориям: индуцированная другими и индуцированная самим человеком. Оба типа были в значительной степени связаны с полом, статусом рядового по сравнению со статусом офицера и постбоевым травматическим опытом среди ветеранов, а также с возрастом, работой в условиях высокого риска Covid-19 среди медработников.

PMI был связан со значительно более выраженными депрессивными симптомами и худшим качеством жизни в обеих выборках, а также с более высокими показателями эмоционального выгорания среди медработников.

— Это может выглядеть как неспособность обеспечить необходимый уровень помощи из-за сложностей продолжающейся пандемии. качество психического здоровья, подобное тому, что мы видели у ветеранов после 11 сентября, — отметил профессор психиатрии и политики в области здравоохранения Кит Мидор.

По его словам, на передовой, как в больницах, так и на войне, люди часто начинают сомневаться в своем самоощущении. Поэтому одной из областей, которая показывает многообещающие результаты, является сотрудничество между капелланами и поставщиками психиатрических услуг независимо от того, считает ли кто-то себя религиозным или нет.

Мы работаем над преобразованием моральных страданий и повышением психической устойчивости. Нам необходимо использовать все виды профилактических и первичных вмешательств для поддержки медицинских работников, отметил профессор.