Насколько адекватен и логичен тот невероятный калейдоскоп эмоций и чувств, которые переживает каждый украинец в реалиях страшной войны. Можно ли разобраться, насколько мы правы в своей ненависти, в своем страхе, в своем желании не сойти с ума и не переругаться со всем миром.

Ответы на эти т многие другие вопросы вы, возможно, найдете в очень искреннем и очень личностном комментарии психолога, гештальт-терапевта Натальи Трушиной, который она разместила на своей странице в Facebook и озаглавила так:

Письмо сострадания к самой себе

Если ты испытываешь пылающую ярость и ненависть ко всему, что связано с Россией, это нормально. Где-то в глубине души ты понимаешь, что это обобщение, там тоже есть живые, добрые, участливые люди, которые не желают и не будут делать зла.

Но сейчас на такую душевную работу по пониманию, различению и состраданию у тебя может не быть сил, потому что у тебя — война, и тебе нужны эти силы на другое — чтобы выжить.

Попробуй только, пожалуйста, не направлять эту ярость и ненависть на себя и свое окружение. Не делай деструктивного себе и близким. Позволь ВСУ делать профессиональную работу по уничтожению. они делают это хорошо. А ты имеешь полное право выделить этой ненависти и ярости специальное место в своем сердце.

Потому что это нормально — вспомнить, откуда произошло коварное нападение, чтобы впредь быть осторожным и не давать своего доверия тому, кто ее предал и на нее не заслуживает.

Если ты испытываешь отвращение к русскому языку — это нормально. Потому что это язык, которым отдаются приказы об убийствах и терроре. Это язык, на котором пишется и говорится отвратительная ложь.

Потому что хочется огромным забором, в том числе и языковым, отделиться от всего, что связано с Россией и теми гадостными поступками, большими и малыми, которые совершают ее граждане, как внутри страны, так и по всему миру.

Но, пожалуйста, найди уважение и сочувствие к украинскому человеку, который говорит по-русски. Потому что это язык, на котором говорят наши воины, наши гражданские. Потому что отказаться от языка даже билингвальному человеку — это отказаться от части себя.

Очень больно, а иногда почти невозможно, отказываться от языка, на котором говорил всю жизнь, на котором были написаны детские дневники и взрослые научные работы.

Я писала по-русски свои наивные подростковые стихи, признавалась в любви, говорила им на терапии. Это язык моего юмора, моей рефлексии, моей работы, моих сновидений.

Я не хочу отказываться от него сейчас, потому что и так очень многое потеряно, разрушено, очень многое у меня отобрали, чтобы самостоятельно соглашаться на еще одну большую потерю.

Позволь себе сохранить в своем сердце свой русский язык, язык своей личной истории. Попробуй дать в своем сердце место украинскому языку. Потому что украинский — язык будущего.

Это культурный код, который выжил сквозь века испытаний и не исчез. А значит в нем заложена мощная сила коллективного бессознательного. Позволь себе подключиться к этой силе и питаться ею, даже если она пока непривычна и кажется корявой.

Автомобилем управлять тоже трудно сначала, но потом, когда учишься, сколько прибавляется силы.

Если тебе страшно — это нормально

Даже, если ты находишься в условно безопасном месте в Украине. Потому что в Украине мы не знаем, куда будет нанесен следующий удар.

И за пределами Украины трудно чувствовать полную безопасность, если тебе пришлось бежать, и ты всего лишь месяц-другой в совершенно чужом окружении. Потому что, когда в Европе, в сердце цивилизованного мира, вдруг начинается ужасная война, происходит массовый террор и геноцид — нормально не чувствовать безопасность.

Страх — одна из нормальных реакций на совершенно ненормальные события. Как мы обращаемся со страхом? Мы не убегаем от этого чувства, потому что оно очень важно. Мы позволяем ему быть, но не позволяем ему взять верх и управлять нами.

У тебя в жизни было не одно и не два страшных события. Как ты с ними справилась? Так поступай и сейчас.

Если тебе трудно засыпать — это нормально

К сожалению, это совсем нездорово, но понятно сейчас. Потому что не хочется просыпаться от звука сирен. Как бы мы к нему ни привыкли — он жуткий.

Это не звук леса или прибоя, или птичьего пения, или детского смеха, кошачьего топанья, под которые так няшно просыпаться.

Не хочется проснуться в который раз — от этого ощущения всем телом, когда рядом взрывается ракета и все вздрагивает. Не хочется проснуться и через несколько секунд вспомнить — нет, это все не кошмар, это не приснилось, таки война, она наяву, и она до сих пор продолжается.

Не хочется просыпаться в новый день, где снова будут происходить новые ужасные события (а они точно будут, потому что война продолжается, и каждый день происходит достижение нового уровня дна).

Страшно отпускать контроль

Есть в народе поверье, что если не идти спать, а очень внимательно читать новости, то где-то на рассвете, с третьими петухами можно поймать такую ожидаемую новость: что война кончилась и можно наконец идти в кроватку и засыпать спокойно, теперь все будет хорошо.

К сожалению, в ближайшие дни так не будет. Но будет новый день, а если поспать и восстановить силы, то можно найти в нем что-то хорошее. Потому что жизнь такая — кроме новых уровней какой-то суеты, в ней каждый день есть что-то хорошее, ради чего стоит просыпаться.

Если совсем нет — это острое горе или депрессия. Здесь нужно время, тепло и понимание, или же квалифицированная помощь.

А чтобы просыпаться, нужно уснуть. Так что не жди петухов и новостей, иди спи и завтра сделай себе хорошие новости сама.

Источник: Наталья Трушина