Тема посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР) давно обросла мифами, и во избежание стигматизации людей, имеющих эти расстройства, очень важно развенчать ложную информацию.

Миф: ПТСР имеют только участники боевых действий.

Факт: Симптомы посттравматического стрессового расстройства могут возникать у любого, даже у детей, если они пережили серьезную угрозу жизни или здоровью.

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Миф: Все чувствуют ПТСР одинаково

Факт: Каждый человек переживает одни и те же стрессовые события по-своему. У каждого свои признаки ПТСР. Именно поэтому лечение требует вмешательства специалиста и индивидуально.

Миф. Каждый переживший травму имеет ПТСР

Факт: Человек часто сталкивается с травматическими переживаниями. Однако, у большинства из тех, кто получил травму, ПТСР не развивается. У человека могут быть признаки острого стресса: бессонница, тревога и депрессия, но со временем эти симптомы проходят.

Миф. Люди с ПТСР – слабые люди

Факт: Посттравматическое стрессовое расстройство не является признаком эмоциональной слабости, силы или выносливости. Он может развиться вне зависимости от черт характера человека. ПТСР возникает из-за того, что события были слишком ужасающими, или из-за того, что они продолжались слишком долго. Отрыться, обсудить эти травмы — это как раз смелость.

Миф. Люди с ПТСР – неуравновешенные, следовательно, опасны

Факт. Это не так. Большинство людей, страдающих ПТСР, не хотят нанести вред ни себе, ни кому-то другому. Психоз и агрессия не являются основными симптомами, связанными с ПТСР. В основном расстройства сопровождаются навязчивыми мыслями, кошмарами, бессонницей, чувством вины, изоляцией, разочарованием и т.д.

Миф. ПТСР – это хроническое состояние, которое не поддается эффективному лечению.

Факт: Это утверждение ошибочно. Имеются многочисленные способы лечения, которые уменьшают симптомы, связанные с ПТСР. К ним относятся поведенческая, разговорная психотерапия и другие подходы и медикаментозное лечение. Каждому человеку нужно попытаться найти то, что сработает именно для него.

Миф. Человек с ПТСР никогда не поправится

Факт: ПТСР – это естественная реакция на ненормальный стресс. Наш ум и психика могут исцеляться так же, как тело. Исцеление требует времени. В то же время исцеление не означает, что прошлое исчезает, а скорее – что прошлое больше не в силах доминировать над настоящим.

Люди часто неправильно понимают сложность посттравматического стрессового расстройства, а борющиеся с ним могут не рассказывать о том, что чувствуют, даже своим близким. Они боятся, что они могут считать опасными, ненормальными.

Но не нужно бояться, потому что, только совместными усилиями удается сформировать правильное отношение к этой теме, и что поможет людям чаще обращаться за помощью.

Публикация подготовлена ​​в рамках Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, инициированной Еленой Зеленской.