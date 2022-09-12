Как преодолеть психологическое истощение и как долго украинцы будут выходить из состояния посттравматического стрессового расстройства.

Об этом, в частности, в интервью одному из украинских СМИ рассказала психолог, заместитель директора Института социальной и политической психологии НАПН Украины Светлана Чунихина.

– Мы впервые в ситуации, когда испытание такой силы касается и каждого, и всех одновременно, — отмечает психолог.

По ее словам, на седьмой месяц войны в обществе чувствуется истощение. Причем как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Когда накопленные ресурсы и опробованные в первые месяцы войны стратегии адаптации уже не работают.

Сейчас смотрят

— Это тяжелая ситуация. И сегодня нужно думать о том, как сохранить способность сопротивляться. Это для нас сейчас самое важное, — уверяет Светлана Чунихина.

И называет два важных фактора для преодоления истощения:

заботиться о себе. Спать, есть, отдыхать, заряжаться положительными эмоциями. На это нужно смотреть не как на эгоизм, а как способ сделать вклад в победу;

осознавать, что с тобой сейчас происходит. Понимать, что ты способен контролировать, а что будет происходить независимо от твоей воли.

— Из других ресурсов за полгода возникло чувство собственной силы. Появилась солидарность, чувство принадлежности к сообществу, которым можно гордиться, — говорит психолог.

По ее словам, в ходе общения с фокус-группами, психологи услышали то, что раньше никогда не звучало, а именно – гордость. Гордость быть украинцем, принадлежать к сообществу, которое вызывает в мире положительные эмоции.

Это, по словам психолога, тоже ресурс. Такой же, как терпимость к неопределенности, которая украинцами уже натренирована.

Как долго мы будем выходить из ПТСР

По словам Светланы Чунихиной, есть три пути выхода из травмы, когда человек приходит в себя и начинает осознавать пережитое.

Первый – все возможные варианты патологических реакций и расстройств, те же ПТСР. Такая перспектива может затронуть половину населения и даже больше.

Второй путь выхода – когда ничего не происходит. Проходя через травму, некоторые люди вытесняют ее, хоронят в погребе или на чердаке внутренней жизни. Когда это все заканчивается, начинают жить прежней жизнью, как будто ничего не было.

Третий путь – посттравматический рост. Это когда встреча с травматическим переживанием заставляет человека раскрывать невиданные свойства. То есть форсирует личностный рост. Человек становится сильнее, зрелой, мудрой личностью.