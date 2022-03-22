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Психология

Миссия — для женщины, игрушка — для ребенка: как пережить длительную эвакуацию

22 марта 2022, 09:24
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
беженцы переселенцы
Источник: Pixabay

Из-за войны в Украине граждане вынуждены покидать свои дома и переезжать в другие населенные пункты. Очень часто дороги перегружены и приходится несколько суток находиться в транспорте.

О том, как сохранить психологическое здоровье при эвакуации, рассказала психолог с 20-летним опытом Леся Ковальчук. Она сама вместе с детьми эвакуировалась из Киева в Европу.

Рекомендации:

  • иметь миссию, для женщин она — сохранить генофонд нации и вывезти детей; как и борьба на фронте это проявление патриотизма;
  • взять любимую игрушку с собой, она будет поддерживать ребенка;
  • выполнять четкие инструкции — спокойным голосом объяснять ребенку, сколько времени вы будете находиться в пути, где и какие остановки будут;
  • оставаться в контакте с телом — на остановках выполнять упражнения, если нет возможности, растирать уши, лицо, ладони, пальцы;
  • делать глубокие вдохи и выдохи;
  • пить воду;
  • спать при любой возможности, если ее нет — посидеть несколько минут с закрытыми глазами;
  • отдыхать в промежуточных пунктах — при первой возможности принять душ, сменить одежду, поесть горячую пищу, отдохнуть;
  • сохранять информационную чистоту и поддерживать связь с родными.
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Женщины должны помнить, что психическое и эмоциональное здоровье детей зависит от них. Поэтому нужно не паниковать и положительно мыслить.

Источник: Психологическая поддержка

Теги
Евакуація , Советы психолога , Психология
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