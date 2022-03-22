Из-за войны в Украине граждане вынуждены покидать свои дома и переезжать в другие населенные пункты. Очень часто дороги перегружены и приходится несколько суток находиться в транспорте.
О том, как сохранить психологическое здоровье при эвакуации, рассказала психолог с 20-летним опытом Леся Ковальчук. Она сама вместе с детьми эвакуировалась из Киева в Европу.
Рекомендации:
- иметь миссию, для женщин она — сохранить генофонд нации и вывезти детей; как и борьба на фронте это проявление патриотизма;
- взять любимую игрушку с собой, она будет поддерживать ребенка;
- выполнять четкие инструкции — спокойным голосом объяснять ребенку, сколько времени вы будете находиться в пути, где и какие остановки будут;
- оставаться в контакте с телом — на остановках выполнять упражнения, если нет возможности, растирать уши, лицо, ладони, пальцы;
- делать глубокие вдохи и выдохи;
- пить воду;
- спать при любой возможности, если ее нет — посидеть несколько минут с закрытыми глазами;
- отдыхать в промежуточных пунктах — при первой возможности принять душ, сменить одежду, поесть горячую пищу, отдохнуть;
- сохранять информационную чистоту и поддерживать связь с родными.
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Женщины должны помнить, что психическое и эмоциональное здоровье детей зависит от них. Поэтому нужно не паниковать и положительно мыслить.
Источник: Психологическая поддержка