Из-за войны в Украине граждане вынуждены покидать свои дома и переезжать в другие населенные пункты. Очень часто дороги перегружены и приходится несколько суток находиться в транспорте.

О том, как сохранить психологическое здоровье при эвакуации, рассказала психолог с 20-летним опытом Леся Ковальчук. Она сама вместе с детьми эвакуировалась из Киева в Европу.

Рекомендации:

иметь миссию, для женщин она — сохранить генофонд нации и вывезти детей; как и борьба на фронте это проявление патриотизма;

взять любимую игрушку с собой, она будет поддерживать ребенка;

выполнять четкие инструкции — спокойным голосом объяснять ребенку, сколько времени вы будете находиться в пути, где и какие остановки будут;

оставаться в контакте с телом — на остановках выполнять упражнения, если нет возможности, растирать уши, лицо, ладони, пальцы;

делать глубокие вдохи и выдохи;

пить воду;

спать при любой возможности, если ее нет — посидеть несколько минут с закрытыми глазами;

отдыхать в промежуточных пунктах — при первой возможности принять душ, сменить одежду, поесть горячую пищу, отдохнуть;

сохранять информационную чистоту и поддерживать связь с родными.

Женщины должны помнить, что психическое и эмоциональное здоровье детей зависит от них. Поэтому нужно не паниковать и положительно мыслить.

Источник: Психологическая поддержка