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Психологія

Місія – для жінки, іграшка – для дитини: як пережити тривалу евакуацію

22 Березня 2022, 09:24
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
беженцы переселенцы
Джерело: Pixabay

Через війну в Україні громадяни вимішені залишати свої домівки та переїжджати до інших населених пунктів. Дуже часто дороги перевантажені та українцям доводиться кілька діб перебувати у транспорті.

Про те, як зберегти психологічне здоров’я під час евакуації, розповіла психологиня з 20-річним досвідом Леся Ковальчук. Вона сама разом з дітьми евакуювалася з Києва до Європи.

Рекомендації:

  • мати місію, для жінок вона – зберегти генофонд нації та вивезти дітей; як і боротьба на фронті це є проявом патріотизму;
  • взяти улюблену іграшку з собою, вона підтримуватиме дитину;
  • виконувати чіткі інструкції – спокійним голосом пояснювати дитині, скільки часу ви перебуватимете в дорозі, де та які зупинки будуть;
  • залишатися у контакті з тілом – на зупинках виконувати вправи, якщо можливості немає, розтирати вуха, обличчя, долоні, пальці;
  • робити глибокі вдихи та видихи;
  • пити воду;
  • спати за будь-якої можливості, якщо її немає – посидіти кілька хвилин із заплющеними очима;
  • відпочивати у проміжних пунктах – за першої нагоди прийняти душ, змінити одяг, поїсти гарячу їжу, відпочити;
  • зберігати інформаційну чистоту та тримати зв’язок з рідними.
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Жінки мають пам’ятати, що психічне та емоційне здоров’я їхніх дітей залежить від них. Саме тому треба не панікувати та позитивно мислити.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Евакуація , Поради психолога , Психологія
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