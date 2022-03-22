Через війну в Україні громадяни вимішені залишати свої домівки та переїжджати до інших населених пунктів. Дуже часто дороги перевантажені та українцям доводиться кілька діб перебувати у транспорті.

Про те, як зберегти психологічне здоров’я під час евакуації, розповіла психологиня з 20-річним досвідом Леся Ковальчук. Вона сама разом з дітьми евакуювалася з Києва до Європи.

Рекомендації:

мати місію, для жінок вона – зберегти генофонд нації та вивезти дітей; як і боротьба на фронті це є проявом патріотизму;

взяти улюблену іграшку з собою, вона підтримуватиме дитину;

виконувати чіткі інструкції – спокійним голосом пояснювати дитині, скільки часу ви перебуватимете в дорозі, де та які зупинки будуть;

залишатися у контакті з тілом – на зупинках виконувати вправи, якщо можливості немає, розтирати вуха, обличчя, долоні, пальці;

робити глибокі вдихи та видихи;

пити воду;

спати за будь-якої можливості, якщо її немає – посидіти кілька хвилин із заплющеними очима;

відпочивати у проміжних пунктах – за першої нагоди прийняти душ, змінити одяг, поїсти гарячу їжу, відпочити;

зберігати інформаційну чистоту та тримати зв’язок з рідними.

Жінки мають пам’ятати, що психічне та емоційне здоров’я їхніх дітей залежить від них. Саме тому треба не панікувати та позитивно мислити.

Джерело: Психологічна підтримка