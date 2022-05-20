Как не останавливать жизнь, не откладывать ее на потом и продолжать деятельность даже с пониманием того, что война – это надолго. Об этом в Объединенном эфире украинских телеканалов рассказал военный психолог Андрей Козинчук.

— Тут очень важно понимать, что есть война — как явление, которое происходит в Украине и в мире. И есть война — как наше психологическое состояние, есть война, которая у нас в голове, — отмечает психолог.

По его словам, очень важно научиться жить в условиях войны так, чтобы не заполнять голову исключительно мраком и ужасом от всего происходящего. Нужно научиться жить, функционировать, отдыхать, но и при этом воюя. Потому что все мы воюем, но по-разному. Кто-то стреляет, кто-то волонтерит, кто-то печет хлеб.

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Просто к нашей жизни добавляется еще одна деталь – война, уточняет Андрей Козинчук. По его словам, как бы это странно это не прозвучало, но мы уже научились жить с этим. Как мы, к примеру, научились жить с Covid-19. В конце концов, как научились жить с войной, начиная с 2014 года.

Да, нам всем до дрожи хочется скорейшего завершения войны. Но если это обстоятельство от нас не зависит, то нужно максимально сосредоточиться на своем психоэмоциональном состоянии.

— Следует перейти на функциональный режим нашей деятельности, отдыха, социального окружения и мотивации самого себя. Если мы всем этим овладеем, мы сможет адаптироваться и пережить все, что угодно. Даже войну, — утверждает психолог.

И уточняет, что очень важно сохранять здоровый баланс между в определенной степени отстраненностью от происходящего и его эмоционального восприятия. То есть не бросаться в крайности от психических срывов до полного игнорирования фактов смертей и трагедий, которые несет война.

Очень важно, чтобы цифры статистики военных потерь нам о чем-то говорили. Например, о том, в безопасности ли вы и ваши родные. Если этой безопасности недостаточно, как можно ее усилить.

А еще нужно постараться найти ответ на, пожалуй, самый важный вопрос – какова моя роль в этой войне. Что я делаю здесь и сейчас, даже если не нахожусь непосредственном в Украине.

По словам специалиста, сам термин “зачерстветь” — это сугубо этическое понятие, в то время, как психологи оперируют термином “адаптироваться”. И наша задача быть настолько адаптированными, чтобы не игнорировать количество жертв войны.

В противном случае рекомендуется посетить психолога с целью снизить уровень тревоги и повысить уверенность в своих силах и способности жить и функционировать дальше.

— И да, даже в условиях затянувшейся войны стоит планировать свою жизнь. Даже, если в связи с войной что-то не получилось, — отмечает Андрей Козинчук.

По его словам, планирование в контексте психологии — это создание своей жизни, ее строительство. Когда психика осознает, что мы сами руководим своей жизнью.

Не нужно ждать окончания войны для того, чтобы что-то сделать. Не нужно откладывать жизнь на потом. Да, допустим, вы не можете сейчас поехать на любимый курорт. Но вы в состоянии сделать те вещи, которые вам под силу. Например, помогать тем, кто оказался в сложной ситуации.

И обязательно планируйте то, что не можете сделать сейчас. Это вам очень пригодится, когда война окончится и страна будет праздновать нашу победу, призывает военный психолог.