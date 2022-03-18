Звуки сирены, взрывы, разрушения, ранения и смерть людей, пребывание длительное время в бомбоубежищах и подвалах… Эти страшные реалии нашей жизни провоцируют сплошной стресс, обнажают нервы, сказываются на самочувствии. А еще – на наших отношениях с другими людьми.

В такие времена трудно сохранять спокойствие, уравновешенность и чуткость друг к другу. Конфликты могут возникать на фоне страха и уныния, плохого физического самочувствия, на фоне неопределенности и отсутствия элементарных базовых жизненно важных вещей.

Как в это непростое время держать свои нервы в порядке и избегать конфликтов. На этот вопрос отвечает психолог, кандидат психологических наук Ирина Тычина.

— Первое, что надо сделать, это осознать, что нервное состояние — нормальная реакция на ненормальные события. Стараемся спокойно реагировать на раздражение, страх, гнев, слезы окружающих. Прощаем слабости. Так же прощаем срывы и себе, — говорит психолог.

Стараемся придерживаться этих рекомендаций:

думаем, что хорошего для себя и других можем сделать сейчас, не заглядывая надолго в будущее. Избегаем состояния пассивного переживания в пользу пошагового выполнения плана на день . Когда внимание сосредоточено на том, что я могу и должен сегодня сделать, не остается времени на переживания и недоразумения с другими;

можем сделать сейчас, не заглядывая надолго в будущее. Избегаем состояния пассивного переживания в пользу пошагового выполнения . Когда внимание сосредоточено на том, что я могу и должен сегодня сделать, не остается времени на переживания с другими; быть полезным . На первый взгляд может казаться парадоксальным советом, но направленность на других людей и стремление помочь стабилизирует наше собственное эмоциональное состояние, снижает тревожность, уменьшает чувство страха , а потому делает нас менее конфликтными;

. На первый взгляд может казаться парадоксальным советом, но направленность на других людей и стабилизирует наше собственное эмоциональное состояние, снижает тревожность, уменьшает , а потому делает нас менее конфликтными; стремимся достигать производительности . Важно делать то, что умеем делать, то, что хорошо получается. Когда видим результаты своих усилий, это усиливает веру в победу . Когда чувствуем и замечаем свой вклад в общее дело, это вселяет надежду, позволяет общаться на позитиве в противовес ссорам и конфликтам;

. Важно делать то, что умеем делать, то, что хорошо получается. Когда видим результаты своих усилий, это усиливает . Когда чувствуем и замечаем свой вклад в общее дело, это вселяет надежду, позволяет общаться в противовес ссорам и конфликтам; беспокоимся о себе. Хорошо иметь какое-то время для себя и, исходя из актуальной ситуации, удовлетворять свои базовые потребности: в еде, сне и отдыхе, тепле, общении и уединении.

Источник: Психологическая поддержка