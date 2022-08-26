Как общаться во время войны с теми, чей опыт отличается от нашего, кто пережил то, что нам до конца непонятно, что пугает, что слышишь, но не до конца веришь в то, что такие события возможны.

Об этом и не только рассказала практический психолог, кандидат психологических наук Дарья Отич.

— Иногда именно бережное отношение может провоцировать негативные переживания у людей, которые и так пережили стрессовые события, — отмечает психолог.

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По ее словам, всегда стоит помнить, что перед вами человек, который имеет силы, ресурсы, знания и умения, которые дают ему возможность выживать. Сам факт, что он перед вами, является свидетельством этого. Именно поэтому:

не отнимайте у него способность быть хозяином собственной жизни , определять будущее движение, принимать решения и нести за них ответственность;

, определять будущее движение, принимать решения и нести за них ответственность; не делайте выбор за другого . Если человек пережил насилие, ситуацию, в которой был беспомощным, то возможность выбирать из альтернатив возвращает ощущение контроля. Если решили что-то менять в планах, окружении и прочее, сначала получите согласие. Человек должен быть активным участником своей жизни;

. Если человек пережил насилие, ситуацию, в которой был беспомощным, то возможность выбирать из альтернатив возвращает ощущение контроля. Если решили что-то менять в планах, окружении и прочее, сначала получите согласие. Человек должен быть активным участником своей жизни; уважайте границы человека . Пребывание в зоне боевых действий может сильно влиять на человека, изменяя привычные нам поведенческие проявления. Не стоит их интерпретировать самостоятельно — мы не можем знать все обстоятельства жизни другого. Лучше спросить прямо и объяснить, что именно вас беспокоит;

. Пребывание в зоне боевых действий может сильно влиять на человека, изменяя привычные нам поведенческие проявления. Не стоит их интерпретировать самостоятельно — мы не можем знать все обстоятельства жизни другого. Лучше спросить прямо и объяснить, что именно вас беспокоит; не жалейте, а сопереживайте . Жалость лишает силы. Также не стоит говорить о том, что мы понимаем эмоции того, кто пережил ужасный опыт. Мы не знаем, как это было, нас не было рядом;

. Жалость лишает силы. Также не стоит говорить о том, что мы понимаем эмоции того, кто пережил ужасный опыт. Мы не знаем, как это было, нас не было рядом; не требуйте от другого, чтобы он испытывал ту эмоцию , которую вы ожидаете, был радостным и счастливым. Человек, переживший страшные события, имеет право чувствовать ярость, печаль, горевать и осознавать то, что с ней происходит;

, которую вы ожидаете, был радостным и счастливым. Человек, переживший страшные события, имеет право чувствовать ярость, печаль, горевать и осознавать то, что с ней происходит; очень важно уметь выдерживать эмоции другого. Если человеку, которая вернулся из зоны боевых действий, необходимо выразить переживания, рассказать собственную историю — хорошо будет предоставить ему такую возможность.

Определение словами того, что человек пережил, способствует заживлению душевных ран. Однако об эмоциях мы можем не только говорить, мы можем о них молчать. Если человек замолкает, просто побудьте с ним рядом. Не обязательно что-то говорить. Это бывает непросто — для этого нужно быть эмоционально стабильным, быть опорой самому себе.

Источник: Психологическая поддержка