Лорне Прендергаст было 90 лет, когда она получила степень магистра в Мельбурнском университете в 2019 году. В том же году 94-летний Дэвид Боттомли стал самым старым человеком в Австралии, получившим степень доктора философии Кертинского университета. При этом он отметил, что еще не закончил свое образование.

В 2020-2020 годах около 73 тыс. взрослых австралийцев в возрасте 60 лет и старше прошли профессиональную подготовку, обучение в общинах и университетские курсы. Этого количества достаточно, чтобы заселить австралийский город среднего размера.

Но термин обучение на протяжении всей жизни все чаще используется для обозначения периода обязательного образования и профессиональной подготовки на протяжении всей трудовой жизни, то есть до выхода на пенсию.

— Непрерывное обучение — это личный процесс, основанный на опыте, накопленном людьми на протяжении всей своей жизни, — говорит профессор Стивен Биллетт.

Например, шотландское исследование отслеживало учебную деятельность почти 400 человек в возрасте 60 лет и старше. Используя широкое определение обучения, исследователи обнаружили в выборке подмножество активного старения.

Эта группа была социально и технологически вовлечена в образовательные, физические, культурные, гражданские и сетевые мероприятия.

Такие результаты особенно важны для такой страны, как Австралия, где население стареет из-за стабильно низкой фертильности и увеличения продолжительности жизни. В результате пропорционально меньше детей и больше людей в возрасте 65 лет и старше.

За последние два десятилетия население в возрасте 85 лет и старше также увеличилось на 110% (более чем в два раза) по сравнению с общим приростом населения в 35%.

Исследователи мозга полагают, что выживание в более старшем возрасте частично зависит от образа всей жизни. Это, в частности, серьезное образование в годы нашего становления, а затем постоянное целенаправленное обучение.

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Многочисленные исследования последних десятилетий показали, что формальное образование — это лишь верхушка айсберга обучения взрослых. Многие пожилые люди продолжают свое обучение не в рамках формальных курсов. Это могут быть швейные группы, клубы по наблюдению за птицами, туристические группы и музыкальные джем-сейшны.

Для пожилых людей, которые хотят продолжать взаимодействовать с остальным миром и имеют для этого возможности, мы должны сделать так, чтобы активное старение было частью любой программы обучения на протяжении всей жизни, отмечают ученые.