Лорне Прендергаст було 90 років, коли вона отримала ступінь магістра в Мельбурнському університеті в 2019 році. У тому ж році 94-річний Девід Боттомлі став найстарішою людиною в Австралії, яка отримала ступінь доктора філософії Кертинського університету. При цьому він зазначив, що ще не закінчив свою освіту.

У 2020-2020 роках близько 73 тис. дорослих австралійців віком 60 років і старше пройшли професійну підготовку, навчання в громадах і університетські курси. Цієї кількості достатньо, щоб заселити австралійське місто середнього розміру.

Але термін навчання протягом усього життя все частіше використовується для позначення періоду обов’язкової освіти і професійної підготовки протягом усього трудового життя, тобто до виходу на пенсію.

– Безперервне навчання – це особистий процес, заснований на досвіді, накопиченому людьми протягом усього свого життя, – говорить професор Стівен Біллетт.

Наприклад, шотландське дослідження відстежувало навчальну діяльність майже 400 осіб віком 60 років і старше. Використовуючи широке визначення навчання, дослідники виявили у вибірці підмножину активного старіння.

Ця група була соціально і технологічно залучена в освітні, фізичні, культурні, цивільні та мережеві заходи.

Такі результати особливо важливі для такої країни, як Австралія, де населення старіє через стабільно низьку фертильність і збільшення тривалості життя. В результаті пропорційно менше дітей і більше людей віком 65 років і старше.

За останні два десятиліття населення від 85 років і старше також збільшилося на 110% (більш ніж вдвічі) в порівнянні із загальним приростом населення в 35%.

Дослідники мозку вважають, що виживання в більш старшому віці частково залежить від способу всього життя. Це, зокрема, серйозна освіта в роки нашого становлення, а потім постійне цілеспрямоване навчання.

Численні дослідження останніх десятиліть показали, що формальна освіта – це лише верхівка айсберга навчання дорослих. Багато людей похилого віку продовжують своє навчання не в рамках формальних курсів. Це можуть бути швейні групи, клуби зі спостереження за птахами, туристичні групи і музичні джем-сейшни.

Для літніх людей, які хочуть продовжувати взаємодіяти з рештою світу і мають для цього можливості, ми повинні зробити так, щоб активне старіння було частиною будь-якої програми навчання протягом усього життя, відзначають вчені.