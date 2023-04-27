Телеведущая утренней программы на ICTV2 и психолог, которая прошла обучение по лечению ПТСР в Израиле, Юлия Зорий поделилась советами, как тактично и деликатно общаться с теми, кто вернулся с фронта.

— Война меняет людей, это нормальная реакция на ненормальные события, которые пришлось пережить или все еще переживать, — отмечает Юлия.

По ее словам, это очень важно понимать близким и друзьям тех, кому довелось пройти страшные испытания на поле боя. Это нужно, чтобы избежать возможных конфликтов и помочь человеку быстрее адаптироваться к

жизни в тылу.

— Помните, что для каждого военного важным является обеспечение базовых потребностей, — говорит психолог.

Для начала позаботьтесь, чтобы защитник смог поесть, помыться и хорошо выспаться. Боритесь с желанием окутать его гипервниманием и гиперопекой. Такая навязчивая забота может вызвать раздражение и сопротивление. Лучший вариант — дать личное пространство, а при необходимости — уединение.

Используйте короткие и четкие фразы, избегайте длинных сложных предложений. Не лезьте в душу, если человек не хочет ее раскрывать.

Деликатно и осторожно поинтересуйтесь, хотел бы человек пройти профилактический осмотр у врача или обратиться к профессиональному психологу или психотерапевту, которые имеют опыт работы и с гражданским населением, и с военными.

Какими бы искренними ни были ваши намерения помочь, не расспрашивайте, не устраивайте “допрос”. Если человек, вернувшийся из зоны боевых действий, захочет поделиться своими переживаниями, он это сделает сам, поэтому просто выслушайте его.

По мнению психолога, “проговаривание” того, что он пережил, уже будет иметь терапевтический эффект. Слушайте и поддерживайте разговор взвешенно, не давите и не перебивайте.

— Стоит воздерживаться от слез. Не жалеть, а сопереживать, потому что жалость часто подавляет, — объясняет специалист.

Если это близкий человек, и физический контакт является приемлемым в ваших отношениях, вы можете прикоснуться, обнять. Если такого контакта нет, лучше либо воздержаться, либо спросить разрешения.

Если вы чувствуете, что уместно строить планы на будущее, мечтать, то делайте это. Это придаст сил и мотивации жить дальше и возвращаться к привычной жизни.

— Стоит заботиться о себе. Помните правило в самолетах? Сначала кислородную маску на себя, потом на того, кто нуждается в помощи, — напомнила Юлия.

Военным, которые возвращаются с фронта, важно видеть, что пока они защищают страну, родные люди пытаются налаживать свою жизнь, свой привычный комфорт, что их усилия были не напрасны.

— Конечно, странно было бы делать вид, что ничего не происходит, но желательно дозировано касаться темы войны, — рекомендует психолог.

Главное в поддержке тех, кто вернулся из зоны боевых действий — это терпение, уважение, чуткое отношение, деликатное желание помочь и общение с учетом индивидуальных особенностей каждого человека, резюмирует Юлия.