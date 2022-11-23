Посттравматическое стрессовое расстройство – что это за состояние, как распознать и как лечиться. На эти вопросы Фактам ICTV ответила гештальт-терапевт Марина Лемак.

Тема ПТСР сейчас актуальна как никогда. Человек получил травматизацию в ситуации, когда он встретился с бессилием и сильным страхом. Но не смог ни с кем поделиться переживаниями. В мозгу запечатлелись образы, звуки и те эмоции, которые были в травматический момент. Проходит время. Эти переживания перерастают в сильное напряжение.

Так как понять, что у человека ПТСР

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Основные его признаки – это подозрительность, частая раздражительность, агрессивность. Человек упоминает о травматической ситуации. Причем эти упоминания очень резкие, достаточно какого-то незаметного стимула – то ли похожий звук ухо уловило, то ли картина похожая…

Сны становятся реальными событиями, в которых переживается та же ситуация страха и бессилия.

Подвергается ли лечению ПТСР

– Я сначала сказала бы о профилактике. Если человек почувствует проблемы с собой достаточно быстро, то он имеет возможность с помощью родных, терапии, иногда медикаментов, не получить развитие ПТСР, — говорит Марина Лемак.

По словам гештальт-терапевта, чрезвычайно важно общение. Если прошло время, и человек держал все в себе – уже нужно лечить, потому что тогда системно проявляются все перечисленные симптомы.

Фактически теми же методами – психотерапия и медикаментозное лечение. Только длиннее, серьезнее. Так как состояние стало заскорузлым, тяжело расшатывающимся, не гибким.

Жить с ПТСР больно. Нужно понимать, что человек сейчас переживает это состояние. И так получилось в его жизни, что он попал в такую ​​ситуацию. И все его реакции нормальны, потому что это следствие ненормальной ситуации.

— Здесь важно не пытаться выпрыгнуть из того состояния, потому что таким чрезмерным стремлением и обвинениями себя, что все не удается быстро — человек только увеличит напряженность, — советует эксперт.

Надо обращаться к специалистам, психотерапевтам и психиатрам. Не бояться этого. В настоящее время люди осознали необходимость психологической, психотерапевтической и психиатрической поддержки. И чем больше мы поможем друг другу сейчас, тем меньше проблем возникнет в обществе в будущем.