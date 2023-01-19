Психолог Мария Сычинская на площадке популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказала, как наша психика реагирует на массовую гибель людей во время войны и дала несколько советов на эти случаи.

— Трагедия в Днепре, авария в Броварах. Украинцы почувствовали острые, хоть и разные эмоции. Кто-то несколько дней подряд проплакал, остальных охватил неконтролируемый гнев. А кто-то не почувствовал ничего. Парадокс в том, что все эти реакции являются нормой, – объясняет психолог.

Эмоциональное онемение, по ее словам, может возникать как реакция на сильный стресс, с которым психика не способна справиться. Поэтому запускаются защитные механизмы.

Часто это приводит к такому состоянию, когда человек вообще не способен даже плакать, даже когда чувствует в этом потребность.

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Совет: плакать – это лучшее, что вы способны для себя сделать в таком состоянии. Катализатором может стать искусство — грустная песня или фильм. Дело в том, что, когда мы плачем, снижается уровень кортизола и стресс обнуляется.

Неконтролируемый гнев, агрессия и ненависть – тоже распространенные эмоции.

Совет: найдите безопасный способ дать выход гневу. Порвите на куски лист бумаги, послушайте агрессивный рок или займитесь уборкой. Подавление гнева и агрессии в длительной перспективе может иметь негативные для психики последствия, с которыми самостоятельно справиться будет уже значительно сложнее.

Неспособность сдержать слезы и эмоциональные качели – такие состояния во время войны, к сожалению, также стали обычными для большинства украинцев. Мы постоянно находимся в информационном поле, где говорят о войне, показывают войну и много смерти.

Совет: научитесь переключать внимание и вытягивать себя из этого состояния постоянного скроллинга. Придерживайтесь распорядка дня, по возможности гуляйте на свежем воздухе, реагируйте лишь на действительно важную информацию. Это — не проявление безразличия, а просто способ защитить свою психику и сохранить физическое здоровье.

Источник: Психологическая поддержка