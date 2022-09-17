Часто в публикациях встречается фраза, что в возрасте от 30 до 50 лет люди могут испытывать кризис среднего возраста. Да, оказывается – это миф!

Почему так? Подробные объяснения в YouTube проекте Евгения Яновича и врача-психиатра и кандидата психологических наук Спартака Субботы Подкаст терапия.

– Кризис среднего возраста у мужчин придумали, – говорит Спартак Суббота. – Что вообще означает средний возраст? Средний возраст от чего? Есть возрастная периодизация. К примеру, кризис семи лет, когда формируются понятия и социальные нормы, — говорит врач.

По словам Субботы. кризис девяти лет, когда интегрируются эти социальные нормы. Кризис 13-ти, 20-ти лет и т.д. Но кризис среднего возраста – это не совсем то, ведь у мужчин такой период наступает в разное время, в разном возрасте. У некоторых людей он может наступить и у 25. Это зависит от того, когда у мужчины появится ребенок и когда он будет чувствовать себя реализованным.

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Эксперт уверяет, что кризис среднего возраста – это миф, сформированный в период, когда мужчины заводили семьи довольно рано.

– В определенный момент, когда ребенок становился более или менее самостоятельным, шел жить отдельно и меньше нуждался в родительской заботе, у мужчины наступал этот кризис, – говорит Спартак.

По ловам врача, объяснить легко: полный биологический цикл он прошел, воспитал ребенка, смотрит на его реализацию, а сам уже сильно реализоваться не может. Аудитория этого очень разноплановая, но в целом это происходит из-за нереализации в чем-то. И я считаю, это нужно называть мужской кризис конкретного возраста.

Источник: Подкаст терапия