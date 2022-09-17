Часто в публікаціях зустрічається фраза, що у віці від 30 до 50 років люди можуть переживати кризу середнього віку. Та, виявляється – це міф!

Чому саме так? Детальні пояснення у YouTube-проекті Євгена Яновича та лікаря-психіатра та кандидата психологічних наук Спартака Субботи Подкаст терапія.

– Кризу середнього віку у чоловіків вигадали, – говорить Спартак Суббота. – Що взагалі означає середній вік? Середній вік від чого? Є вікова періодизація. Наприклад, криза семи років, коли формуються поняття і соціальні норми. Криза дев’яти років, коли інтегруються ці соціальні норми. Криза 13-ти, 20-ти років і т.д., – каже лікар.

За словами Субботи, криза середнього віку – це не зовсім те, адже у чоловіків такий період наступає у різний час, у різному віці. У деяких людей він може наступити і в 25. Це залежить від того, коли у чоловіка з’явиться дитина і, коли він буде почувати себе реалізованим.

Зараз дивляться

Експерт запевняє, що криза середнього віку – це міф, сформований у період, коли чоловіки заводили сім’ї досить рано.

– У певний момент, коли дитина ставала більш-менш самостійною, йшла жити окремо і менше потребувала батьківської турботи, у чоловіка наступала ця криза, – говорить Спартак.

За словами лікаря, пояснити легко: повний біологічний цикл він пройшов, виховав дитину, дивиться на її реалізацію, а сам вже сильно реалізуватись не може. Аудиторія цього дуже різнопланова, але загалом це стається через нереалізацію у чомусь. І, я вважаю, це потрібно називати чоловіча криза конкретного віку.

Джерело: Подкаст терапія