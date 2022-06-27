Речь идет не о злоупотреблении алкоголем или курении, а об обычных, на первый взгляд, действиях, постепенно разрушающих жизнь. Определить, не нависла ли угроза разрушения над вами, поможет практический психолог Юлия Ворман.

1. Привычка откладывать все на потом. Многим свойственно постоянно откладывать сложные дела или что-то важное – на завтра. Через некоторое время можно понять, что не все желаемое и задуманное удалось получить или воплотить в жизнь.

Человек, которому свойственно откладывать все на завтра, однажды может обнаружить, что жизнь проходит мимо.

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Это трудно осознавать, но важно это делать для того, чтобы успеть что-либо изменить. Ведь время – это самое ценное, что у нас есть.

2. Постоянные жалобы и поиски виновных. Есть люди, которые постоянно всем недовольны и, что немаловажно, обвиняют в своих проблемах всех, но только не себя. Позиция, когда ответственность за свои проблемы перекладываются на кого-то, ошибочна.

Безусловно, брать на себя ответственность за свою жизнь достаточно сложно, но именно так поступают взрослые сознательные люди.

3. Склонность скрывать свои подлинные чувства. Вас никогда не услышат, если вы будете держать рот на замке. Говорить о чувствах значит быть самим собой.

4. Привычка терпеть до последнего. Но если долго сдерживать свои чувства, то нужно быть готовым к тому, что все-таки рано или поздно они выплеснутся. А последствия могут быть очень разрушительными. Поэтому гораздо экологичнее не доводить себя до точки кипения.

5. Привычка обманывать. Многим свойственно чуть-чуть украшать действительность, чтобы сформировать в окружение наилучшие впечатления о себе. Однако следует понимать, что рано или поздно правда, как говорится, уплывет. И это может существенно ухудшить отношения с человеком, которому вы замылили глаза.

Кроме того, именно разоблачение может поставить вас в неудобное положение, что также может существенно отразиться и на вашей самооценке.

Источник: Психологическая поддержка