Йтиметься не про зловживання алкоголем або куріння, а про звичайні, на перший погляд, дії, які поступово руйнують життя. Визначити, чи не нависла загроза руйнування над вами, допоможе практичний психолог Юлія Ворман.

1. Звичка відкладати все на потім. Багатьом властиво постійно відкладати складні справи або щось важливе – на завтра. Через деякий час можна зрозуміти, що не все бажане і задумане вдалося отримати або ж втілити у життя.

Людина, якій властиво відкладати все на завтра, одного разу може виявити, що життя проходить повз неї.

Зараз дивляться

Це важко усвідомлювати, але важливо це робити для того, щоб встигнути щось змінити. Адже час — це найцінніше, що в нас є.

2. Постійні скарги та пошук винних. Є люди, які постійно всім незадоволені і, що важливо, звинувачують у своїх проблемах усіх, але тільки не себе. Позиція, коли відповідальність за свої проблеми перекладаються на когось, хибна.

Безумовно, брати на себе відповідальність за своє життя досить складно, але саме так роблять дорослі свідомі люди.

3. Схильність приховувати свої справжні почуття. Вас ніколи не почують, якщо ви будете тримати рота на замку. Говорити про почуття означає бути самим собою.

4. Звичка терпіти до останнього. Якщо довго стримувати свої почуття, то треба бути готовим до того, що все-таки рано чи пізно вони виплеснуться. А наслідки можуть бути дуже руйнівними. Тому набагато екологічніше не доводити себе до точки кипіння.

5. Звичка обманювати. Багатьом властиво трохи прикрашати дійсність, щоб сформувати в оточення найкращі враження про себе. Однак варто розуміти, що рано чи пізно правда, як то кажуть, спливе. І це може суттєво погіршити стосунки з людиною, якій ви замилювали очі.

Крім того саме викриття може поставити вас у незручне становище, що також може суттєво позначитися і на вашій самооцінці.

Джерело: Психологічна підтримка