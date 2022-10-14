На восьмом месяце войны, несмотря на беспощадные обстрелы жилых домов во многих городах Украины, многие до сих пор не хотят покидать свои дома и уезжать в более безопасные места.

Как принять отказ близких от эвакуации и можете ли вы вообще что-нибудь сделать в такой ситуации – объясняет психолог, ведущая телеканала ICTV Юлия Зорий.

Преимущественно отказываются от эвакуации пожилые люди. Несмотря на ваши мольбы, вы слышите такие фразы:

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“Куда мы поедем, мы старые”.

“Кому мы там нужны?”

“А дом на кого останется?”

“А кто будет вести хозяйство?”

“Мы здесь родились, здесь и умрем…”.

Конечно, вам трудно это слышать, потому что вы волнуетесь и хотите как лучше, но этого недостаточно. Вы сталкиваетесь с сопротивлением, затем чувствуете гнев, беспомощность, вину, и все это значительно ухудшает ваше состояние.

Что вы можете сделать в такой ситуации?

Примите тот факт, что вы не можете отвечать за решение других. Все, что в ваших силах – это попытаться убедить, почему важно временно уехать из опасных мест. Для этого старайтесь подобрать правильные слова, доводы. Объясните, какой будет их жизнь вне дома, сколько приблизительно этот вынужденный переезд будет длиться, как он будет происходить и т.д. Дальше – послушайте близких. Чем они аргументируют отказ от эвакуации и понимают ли риски. Возможно, проговаривая это вслух, они изменят свое мнение. Поделитесь своими эмоциями и переживаниями. Скажите откровенно, что вас очень пугает эта ситуация и вы хотите помочь, потому что любите и цените их.

Если вам не удалось убедить, примите их выбор. Как бы вы ни злились и ни печалились по этому поводу, вы физически не можете контролировать и отвечать за всех. Взрослые люди сами несут ответственность за свою жизнь.

Однако на всякий случай продумайте варианты, как вы можете помочь близким в случае экстренной ситуации. К примеру, найдите того и заранее договоритесь, кто бы мог оказать родным медицинскую помощь или обеспечить продуктами, решить бытовые вопросы.

Или подумайте, как можно было бы экстренно эвакуировать родных и кто мог бы с этим помочь.

Во-первых, такая помощь действительно может пригодиться, а у вас будет понимание, как действовать и к кому обращаться. А во-вторых, это поможет вам успокоиться.

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Фото: ГСЧС в Запорожской области