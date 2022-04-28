“Мы уже свое пожили”, “Как будет, так и будет”… Такими фразами люди постарше оперируют, отказываясь от помощи близких, которые предлагают им эвакуироваться с опасного места жительства или просят спуститься в укрытие во время воздушной тревоги.

Как убедить родных не игнорировать угрозы и уберечься, рассказала психолог Алена Щербань.

Куда девался инстинкт самосохранения?

Война длится более двух месяцев. Все это время украинцы живут в постоянном стрессе, гарантированно приводящем к психологическому истощению. Если в первые дни войны, услышав звуки сирены, бабушки и дедушки без лишних слов бежали к укрытию – сегодня они продолжают заниматься привычными делами, не дожидаясь, когда прозвучит отбой тревоги.

— Притупление инстинкта самосохранения можно объяснить рядом причин. Прежде психологической и физической усталостью, постепенным привыканием к опасности. Как ни странно, у многих граждан угроза больше не вызывает никаких реакций, поскольку стала привычной частью жизни, — говорит Алена Щербань.

Еще несколько причин: апатия и ориентация на чужой авторитет. Многие украинцы слышали от родителей слова: “Соседи не собираются эвакуироваться, так и мы не будем”. Нежелание коренным образом менять свою жизнь легко объяснить и возрастными особенностями.

— Пожилым людям гораздо труднее выйти из зоны комфорта и покинуть родительский дом, чем их детям. Страх потери дома, который является для них крепким якорем в жизни, больше, чем жизнь в оккупации, – продолжает психологиня.

Впрочем, просить пожилых людей заботиться о собственной жизни во время войны надо. И вот несколько полезных советов, как это делать.

Рекомендации:

Эвакуация без проблем

Иногда существуют причины, мешающие людям эвакуироваться. Это может быть отсутствие средств или транспорта для переезда, домашние животные, которых не на кого оставить… Впрочем, у любой проблемы есть решение. Подумайте вместе, как все можно обустроить наилучшим образом.

— То же касается и отказа спускаться в укрытие во время воздушных тревог. Если проблема в том, что пожилому человеку трудно подниматься и опускаться по лестнице несколько раз в день, хорошим вариантом будет переселить его в дом с лифтом, — объясняет специалист.

В крайнем случае можно обустроить безопасное место в квартире, используя общеизвестное правило двух стен. Это когда от опасности человека должно отделять не менее двух стен: одна, вероятно, разрушится от удара, а другая защитит от обломков.

Разговор без манипуляций

Убеждая родных эвакуироваться или спуститься в укрытие, не пытайтесь манипулировать, шантажировать или запугивать. Угрозы не помогут кого-то уговорить, наоборот, не дадут верно воспринять рациональные аргументы. Крик или слишком ласковый тон разговора – тоже плохая идея. Общение должно быть привычным. Кроткий тон настораживает.

— Если же собеседник реагирует агрессивно – не включайте ответную агрессию. Больше всего, что пугает людей, когда речь заходит об эвакуации – неизвестное будущее. Прояснить ситуацию поможет общий поиск жилья. Будет хорошо, если человек будет самостоятельно принимать решения по выбору места эвакуации, — говорит Алена Щербань.

Забота, а не контроль

Во время разговора собеседник должен понять, что вы заботитесь о нем, а не пытаетесь контролировать. Объясните, что ему угрожает, какие объективные риски существуют.

Если нужно, подчеркивайте, что материальные вещи не стоят жизни или здоровья, а эвакуация — временная мера. Родные должны понять, что их жизнь для вас самая большая ценность. Иногда для этого нужно время. Если он есть, старайтесь не давить на человека. Дайте ему прийти к важному решению осознанно.