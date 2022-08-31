Ни одного человека в Украине сейчас нет, которого бы не коснулась война. Но у каждого свой опыт ее проживания, говорит практический психолог, кандидат психологических наук Дария Отич.

И вполне естественно, что могут возникать проблемы в общении. Особенно это касается тех людей, чей опыт отличается от вашего, кто пережил что-то пугающее, что не до конца понятно вам.

Во время войны общение с окружающими людьми должно быть осторожным, полным сочувствия и осторожности. Оно действительно отличается от общения в мирное время.

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Иногда самое бережное отношение может спровоцировать негативную реакцию у людей, переживших стрессовые события.

Ведь стоит помнить, если человек пережил трагические события или стресс и выжил, то имеет силы, ресурсы, знания и умения, позволяющие ему выживать и дальше.

Такой человек и дальше может сам решать жизненные вопросы, планировать свою жизнь, нести за нее ответственность. Не нужно отбирать у него способность быть субъектом собственной жизни.

Не делайте выбор за кого-то

Если человек пережил насилие, ситуацию, в которой был беспомощным, то возможность выбирать возвращает чувство контроля над своей жизнью.

Нужно давать ему возможность выбирать самому путь изменения жизни, или сначала получите согласие на помощь. Человек обязан быть активным участником собственной жизни.

Уважайте личные границы

Каждый человек имеет право делать то, что считает нужным, иметь отличные от ваших ориентиры и ценности, собственное видение ситуации.

Иногда попытка помочь может быть воспринята как насилие.

Прежде всего, нужно спросить, нужна ли человеку помощь, а уже потом действовать.

Также не стоит прикасаться к чужому телу без разрешения. Если нам очень хочется обнять — это наше желание, и оно может не совпадать с потребностью другого человека.

Пребывание в зоне боевых действий может сильно изменить привычные для нас поведенческие проявления. Не стоит их интерпретировать самостоятельно – мы не можем знать всех обстоятельств жизни другого человека. Лучше спросить прямо и объяснить, что именно беспокоит.

Сопереживайте, а не жалейте

Жалость лишает человека субъектности, силы. Следовательно, лучше сочувствовать и сопереживать, а не жалеть.

Также не стоит говорить о том, что мы понимаем эмоции пережившего ужасный опыт. Мы не знаем, как это было, нас не было рядом. Но история человека вызывает у нас чувства, и мы можем их озвучивать.

Беспокоясь о человеке, не требуйте от него ощущения тех эмоций, которые вы ожидаете (радость, счастье). Человек, переживший страшные события, имеет право испытывать ярость, печаль, горевать и осознавать то, что с ним происходит.

Не обесценивайте его эмоции, сравнивая с другими — каждый переживает свои состояния, и каждому нужно свое время, чтобы пройти этот процесс.

Очень важно выдерживать эмоции ближнего. Если человеку, вернувшемуся из зоны боевых действий, необходимо выразить переживания, рассказать свою историю — выслушайте его. Определение словами того, что он пережил, способствует заживлению душевных ран.

Однако об эмоциях мы можем не только говорить – мы можем о них молчать. Если человек умолкает, просто побудьте с ним рядом. Не обязательно что-нибудь говорить.

Это бывает непросто — для этого нужно быть эмоционально стабильным и опорой самому себе.

Источник: ZN,UA