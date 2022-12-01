Профессиональные и авторитетные психологи на площадке онлайн-ресурса Психологическая поддержка высказали свою точку зрения по поводу того, нужно ли отмечать зимние праздники во время войны.

— На десятом месяце войны нервная система большинства украинцев, будто оголенный провод. Стресс и усталость дают о себе знать. И тут возникает дилемма: имеем ли мы право готовиться к новогодним праздникам, когда в стране идет война, — отмечают специалисты.

По их словам, с одной стороны, нам так хочется почувствовать радость и подарить ее близким. С другой — чувство вины перед теми, кто пострадал больше, перед нашими защитниками и украинцами на оккупированных территориях съедает изнутри.

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Психолог Марина Журбенко убеждена: моменты радости дают стимул бороться дальше.

По словам специалиста, радость — одна из базовых эмоций человека, и потребность в ее ощущении в нас живет с рождения.

— С какими бы сложными обстоятельствами ни столкнулся человек, радость — это то, что бессознательно толкает его принимать те решения, которые сохранят его жизнь. Так уж запрограммирован наш мозг, — объясняет Марина.

По мнению другого специалиста, психолога Майи Грещук, сохранение новогодних ритуалов во время войны крайне важно для детей.

— Если человек попадает в кризисную ситуацию, травматические события, то прежде всего его нужно оттуда забрать. И в безопасной ситуации нужно вместе поискать привычные особенности поведения, — говорит Майя.

По ее словам, если вы будете привычно и традиционно готовиться к ритуалу перехода из одного года в другой, мышление ребенка будет только благодарно. Потому что эти приятные опорные схемы жизни будут давать ему возможность адаптироваться к изменчивому, непредсказуемому, но реальному будущему в нашей стране.

Психолог Екатерина Клюшниченко считает, что, если вы решите не праздновать, это будет нормальный выбор, здесь нужно прислушаться к себе.

— Необязательно должно быть новогоднее настроение. Сейчас много горя и боли вокруг каждого из нас. Поэтому силой притягивать ощущение праздника не стоит, — говорит эксперт.

По ее словам, для человека, у которого нет праздничного настроения, будет лучшим просто позволить себе чувствовать то, что чувствует, прислушиваться к собственным душевным нуждам: если внутри много боли, переживаний и страданий, о каком тогда праздновании может идти речь, отмечает психолог.

Источник: Психологическая поддержка