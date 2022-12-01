Професійні та авторитетні психологи на майданчику онлайн-ресурсу Психологічна підтримка висловили свою точку зору з приводу того, чи потрібно відзначати зимові свята під час війни.

– На десятому місяці війни нервова система більшості українців, ніби оголений нерв. Стрес і втома дають про себе знати. І тут виникає дилема: чи маємо ми право готуватися до новорічних свят, коли в країні йде війна, – зазначають фахівці.

За їхніми словами, з одного боку, нам так хочеться відчути радість і подарувати її близьким. З іншого – почуття провини перед тими, хто постраждав найбільше, перед нашими захисниками та українцями на окупованих територіях з’їдає зсередини.

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Психолог Марина Журбенко переконана: моменти радості дають стимул боротися далі.

За словами фахівця, радість – одна з базових емоцій людини, і потреба в її відчутті у нас живе з народження.

– З якими б складними обставинами не зіткнулася людина, радість – це те, що несвідомо штовхає її приймати ті рішення, які збережуть її життя. Так уже запрограмований наш мозок, – пояснює Марина.

На думку іншого фахівця, психолога Майї Грещук, збереження новорічних ритуалів під час війни вкрай важливо для дітей.

– Якщо людина потрапляє в кризову ситуацію, травматичні події, то перш за все її потрібно звідти забрати. І в безпечній ситуації потрібно разом пошукати звичні особливості поведінки, – каже Майя.

За її словами, якщо ви будете звично і традиційно готуватися до ритуалу переходу з одного року в інший, мислення дитини буде тільки вдячне. Тому що ці приємні опорні схеми життя будуть давати їй можливість адаптуватися до мінливого, непередбачуваного, але реального майбутнього в нашій країні.

Психолог Катерина Клюшниченко вважає, що, якщо ви вирішите не святкувати, це буде нормальний вибір, тут потрібно прислухатися до себе.

– Необов’язково має бути новорічний настрій. Зараз багато горя і болю навколо кожного з нас. Тому силою притягувати відчуття свята не варто, – каже експерт.

За її словами, для людини, у якої немає святкового настрою, буде за краще просто дозволити собі відчувати те, що відчуває, прислухатися до власних душевних потреб: якщо всередині багато болю, переживань і страждань, про яке тоді святкування може йти мова, зазначає психолог.

Джерело: Психологічна підтримка