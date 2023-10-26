Эксперты популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка рассказали, как эффективно поддержать человека в острой травмирующей ситуации.

Травмирующая ситуация, по словам психологов, это событие или обстоятельство, которое вызывает физические, психологические или эмоциональные травмы или стресс.

Это может быть физическое насилие, угрозы, буллинг, природные катастрофы, ДТП, потеря близкого человека, террористические акты, военные события и тому подобное.

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— Каждый взрослый должен знать, как оказывать помощь людям, которые оказались в травмирующей ситуации. Существуют наработанные модели, которые являются универсальными и простыми, — говорят специалисты.

Например, ВИВО — инструмент по оказанию эффективной психологической помощи в критических ситуациях, который применяется Министерством здравоохранения и Силами безопасности Израиля (полиция, скорая помощь, пожарная служба и т. д.).

ВИВО — это аббревиатура из ключевых слов: Вместе, Инициатива, Вопрос, Осознание.

Четыре ключевых шага неотложной психологической помощи

Вместе. Прежде всего заверьте человека, что вы с ним остаетесь, что вы рядом, что он не один в этой ситуации. Такое заверение вызывает ощущение безопасности и защищенности. Человек осознает, что не остался один на один со своими эмоциями.

Инициатива. Наше первое желание — успокоить человека и отправить его отдыхать. Но этого не стоит делать! Вместо этого его следует побуждать к активному самостоятельному действию, чтобы помочь себе и окружающим не быть пассивной жертвой. Дайте человеку простые инструкции. Цель — восстановить у него чувство контроля.

Вопрос. Задавайте вопросы, чтобы создать последовательный рассказ. Но не спрашивайте о том, как человек чувствует себя!

При использовании модели ВИВО общение с пострадавшим лицом должно быть рациональным и ментальным, а не эмоциональным. Не поощряйте человека выражать свои чувства во время и после травмирующего события.

Осознание. Важно подчеркивать снова и снова, что травмирующая ситуация закончилась. Все позади. Но также поощряйте человека к рассказу о событиях, которые предшествовали травмирующей ситуации, когда все было хорошо, и до конца — того момента, как все закончилось и он вас встретил.

Оказывая психологическую помощь, вы должны быть максимально спокойными и рациональными, подчеркивают психологи. Не допускайте эмоций со своей стороны и также не давайте пострадавшему лицу в них погружаться.

Последовательно действуя по алгоритму ВИВО, вы поможете человеку восстановить чувство безопасности и контроля, что является ключевым элементом в психологической реабилитации, резюмируют эксперты.

Источник: Психологическая поддержка