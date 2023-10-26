Експерти популярного онлайн-ресурсу Психологічна підтримка розповіли, як ефективно підтримати людину в гострій травмувальній ситуації.

Травмувальна ситуація, за словами психологів, це подія або обставина, яка спричиняє фізичні, психологічні або емоційні травми чи стрес.

Це може бути фізичне насильство, погрози, булінг, природні катастрофи, ДТП, втрата близької людини, терористичні акти, військові події тощо.

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– Кожен дорослий має знати, як надавати допомогу людям, які опинилися в травмувальній ситуації. Існують напрацьовані моделі, які є універсальними та простими, – кажуть фахівці.

Наприклад, РІПУ – інструмент із надання ефективної психологічної допомоги в критичних ситуаціях, який застосовується Міністерством охорони здоров’я та Силами безпеки Ізраїлю (поліція, швидка допомога, пожежна служба тощо).

РІПУ – це абревіатура з ключових слів: Разом, Ініціатива, Питання, Усвідомлення.

Чотири ключові кроки невідкладної психологічної допомоги

Разом. Насамперед запевніть людину, що ви з нею залишаєтеся, що ви поруч, що вона не сама в цій ситуації. Таке запевнення викликає відчуття безпеки та захищеності. Людина усвідомлює, що не залишилася сам на сам зі своїми емоціями.

Ініціатива. Наше перше бажання – заспокоїти людину і відправити її відпочивати. Але цього не варто робити! Натомість її слід спонукати до активної самостійної дії, щоб допомогти собі та навколишнім не бути пасивною жертвою. Дайте людині прості інструкції. Мета – відновити в неї почуття контролю.

Питання. Ставте запитання, щоб створити послідовну розповідь. Але не запитуйте про те, як людина почувається!

Під час використання моделі РІПУ спілкування з постраждалою особою має бути раціональним і ментальним, а не емоційним. Не заохочуйте людину висловлювати свої почуття під час і після травмувальної події.

Усвідомлення. Важливо підкреслювати знову і знову, що травмувальна ситуація закінчилася. Усе позаду. Але також заохочуйте людину до розповіді про події, які передували травмувальній ситуації, коли все було добре, і до кінця – того моменту, як все закінчилося і вона вас зустріла.

Надаючи психологічну допомогу, ви маєте бути максимально спокійними та раціональними, наголошують психологи. Не допускайте емоцій зі свого боку і також не давайте постраждалій особі в них занурюватися.

Послідовно діючи за алгоритмом РІПУ, ви допоможете людині відновити відчуття безпеки та контролю, що є ключовим елементом у психологічній реабілітації, резюмують експерти.

Джерело: Психологічна підтримка