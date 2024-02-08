Команда ученых из Великобритании в ходе исследования выяснила, что стресс из-за финансовых затруднений влияет не только на психическое состояние человека, но и на работу иммунной, нервной и эндокринной систем.

Основные факторы стресса

В исследовании, которое длилось четыре года и результаты и основные выводы которого публикуют ScienceDirect и ScienceAlert, приняли участие почти 5 тыс. человек в возрасте от 50 лет.

Ученые выделили шесть распространенных факторов стресса:

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финансовые затруднения;

уход за кем-то;

инвалидность;

тяжелая потеря, горе;

болезнь;

развод.

Профили риска

В ходе исследования выяснилось, что из-за финансовых трудностей физическое здоровье испытывает существенное влияние в долгосрочной перспективе. Ученые установили профили риска с помощью четырех биомаркеров в крови.

Выяснилось, что участники исследования, испытывавшие стресс только из-за финансовых проблем, имели почти на 60% больше шансов продемонстрировать профиль высокого риска четыре года спустя.

С каждым дополнительным стрессовым фактором, в частности таким, как развод, эта вероятность возрастала на 19%.

Влияние стресса на жизнь

По словам эпидемиолога Одессы Гамильтон, стресс из-за финансовых трудностей может повлиять на многие аспекты жизни, приводя к семейным конфликтам, социальной изоляции, даже голоду и беспризорности.

Известно, что острый стресс влечет за собой каскад гормональных изменений в организме, которые ускоряют дыхание и сердцебиение, повышают кровяное давление. Иммунная система также реагирует, производя больше провоспалительных молекул.

В этом исследовании финансовый стресс, тяжелая потеря и продолжительная болезнь продемонстрировали наиболее существенные долгосрочные изменения в иммунных и нейроэндокринных биомаркерах. Это свидетельствует о влиянии хронического стресса на ухудшение физического здоровья, резюмируют ученые.