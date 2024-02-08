Команда вчених із Великої Британії під час дослідження з’ясувала, що стрес через фінансову скруту впливає не тільки на психічний стан людини, а й на роботу імунної, нервової та ендокринної систем.

Основні чинники стресу

У дослідженні, яке тривало чотири роки і результати та основні висновки якого публікують ScienceDirect і ScienceAlert, узяли участь майже 5 тис. осіб віком від 50 років.

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Учені виділили шість поширених чинників стресу:

фінансові труднощі;

догляд за кимось;

інвалідність;

важка втрата, горе;

хвороба;

розлучення.

Профілі ризику

Під час дослідження з’ясувалося, що через фінансові труднощі фізичне здоров’я зазнає істотного впливу в довгостроковій перспективі. Вчені встановили профілі ризику за допомогою чотирьох біомаркерів у крові.

З’ясувалося, що учасники дослідження, які відчували стрес тільки через фінансові проблеми, мали майже на 60% більше шансів продемонструвати профіль високого ризику чотири роки потому.

З кожним додатковим стресовим чинником, зокрема таким, як розлучення, ця ймовірність зростала на 19%.

Вплив стресу на життя

За словами епідеміологині Одеси Гамільтон, стрес через фінансові труднощі може вплинути на багато аспектів життя, призводячи до сімейних конфліктів, соціальної ізоляції, навіть голоду і безпритульності.

Відомо, що гострий стрес спричиняє каскад гормональних змін в організмі, які прискорюють дихання і серцебиття, підвищують кров’яний тиск. Імунна система також реагує, виробляючи більше прозапальних молекул.

У цьому дослідженні фінансовий стрес, важка втрата та тривала хвороба продемонстрували найістотніші довгострокові зміни в імунних та нейроендокринних біомаркерах. Це свідчить про вплив хронічного стресу на погіршення фізичного здоров’я, резюмують учені.