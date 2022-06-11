Любое состояние в период войны – нормальное! Об этом с первой недели полномасштабного вторжения России в Украину говорит каждый психолог. Специалисты советуют принимать все свои эмоции, пытаться их понять и прожить, а не пренебрегать переживаниями.

Одна из распространенных актуальных проблем – чувство безысходности. Как его побороть, рассказала психолог и ведущая проекта Нового канала Эксы Наталья Ежова.

Любое эмоциональное состояние – это временно

Нужно понимать, что мы можем повлиять на свое состояние, а не оставаться с мыслью, что все само пройдет. Вы ответственны за свою жизнь, берите руль в руки и меняйте свое состояние.

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Обсудите свое самочувствие с близкими. Поговорите с пятью людьми и попросите совета. Дальше уже решите для себя – прислушаться или нет. Но у вас будет какая-то информация и подсказки от родных. Если это не помогает, обратитесь к психологу. Он задаст вам те вопросы, которые вы не можете себе задать сами, и поможет справиться с неподконтрольными вам эмоциями.

Если нет выхода, то найдите вход

Начните что-нибудь новое. Делайте маленькие шаги для того, чтобы это новое закрепилось в вашей жизни. Покрутите свою жизнь, как игрушечный домик и подумайте, с какой стороны еще можно войти. И, конечно, обрести свое новое счастье.

Чего вы хотите

Запишите четко, по пунктам, свои желания. Это поможет вам оттолкнуться и начать действовать для налаживания своего общего самочувствия. Не привязывайтесь к картинке идеальной жизни, но пофантазируйте на подобную тему. Это подарит вам вдохновение и поможет уму проложить путь к достижению этой картинки.

Не стойте на месте

Определение финальной картинки автоматически вызовет действия навстречу ей. Четко держите в голове желаемую цель. Помните, в какую сторону мы направляем свою энергию и внимание, туда и делаем шаги.

Когда вы пройдете все эти этапы, то поймете, что действительно есть выход, и вы знаете, где он. Нас просто обычно останавливает страх. Не бойтесь определять свои ценности – семья, друзья, здоровье, учеба, карьера. И работайте для их достижения, отвергая мысли о безысходности. Выбирайте себя! Каждый из нас смелый и должен бороться за свою жизнь. Знайте, к будущему вашей мечты много дорог!