Будь-який стан у період війни – нормальний! Про це з першого тижня повномасштабного вторгнення Рросії в Україну говорить кожен психолог.

Фахівці радять приймати всі свої емоції, намагатися їх зрозуміти і прожити, а не нехтувати переживаннями. Одна з поширених актуальних проблем – відчуття безвиході. Як його побороти – розповіла психологиня та ведуча проекту Нового каналу Екси Наталя Єжова.

Будь-який емоційний стан – це тимчасово

Потрібно розуміти, що ми можемо вплинути на свій стан, а не залишатися з думками, що все саме минеться. Ви відповідальні за своє життя, тож беріть кермо до рук і змінюйте свій стан.

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Неідеальна дія краще ідеальної бездіяльності

Обговоріть своє самопочуття з близькими. Поговоріть із п’ятьма людьми й попросіть поради. Далі вже вирішуйте самі – прислухатися чи ні. Але у вас буде якась інформація та підказки від рідних. Якщо ж це не допомагає, зверніться до психолога. Він поставить вам ті запитання, які ви не можете собі поставити самі, і допоможе впоратися з непідконтрольними вам емоціями.

Якщо немає виходу, то знайдіть вхід

Почніть щось нове. Робіть маленькі кроки для того, щоб це нове закріпилось у вашому житті. Покрутіть своє життя, наче іграшковий будиночок і подумайте, з якого боку ще можна зайти. І, звісно, знайти своє нове щастя.

Чого ви хочете

Запишіть чітко, за пунктами, свої бажання. Це допоможе вам відштовхнутись і почати діяти для налагодження свого загального самопочуття. Не прив’язуйтеся до картинки ідеального життя, але пофантазуйте на подібну тему. Це додасть вам натхнення й допоможе розуму прокласти шлях до досягнення цієї картинки.

Не стійте на місці

Визначення фінальної картинки автоматично викличе дії назустріч їй. Чітко тримайте в голові бажану ціль. Пам’ятайте, в якому напрямку ми спрямовуємо свою енергію та увагу, туди й робимо кроки.

Коли ви пройдете всі ці етапи, то зрозумієте, що насправді завжди є вихід, і ви знаєте, де він. Нас просто зазвичай зупиняє страх. Не бійтеся визначати свої цінності – сім’я, друзі, здоров’я, навчання, кар’єра. І працюйте для їх досягнення, відкидаючи думки про безвихідь. Обирайте себе! Кожен з нас сміливий і має боротися за своє життя. Знайте, до майбутнього вашої мрії є багато доріг!