Практический психолог Юлия Ворман предложила очередную подборку украинских фильмов, которые стоит посмотреть в выходные. И не только…

Дикое поле (2018, Украина). В центре событий оказывается Герман Королев, который ведет привычный образ жизни, пока не узнает о бесследном исчезновении брата. Ему приходится вернуться в родной городок, чтобы защитить семейный бизнес — автозаправку — от посягательств местных рейдеров.

Звезды по обмену (2021, Украина). Главными героями комедийного фильма предстают знаменитости из шоубизнеса — Поля Малякова и Фома Михайловский, которые неожиданно меняются своими телами. Чтобы исправить непростую ситуацию, им придется помочь друг другу решить имеющиеся в жизни каждого проблемы.

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Голая правда (2020, Украина). Однажды несколько друзей приезжают в Одессу, чтобы побывать на презентации развлекательного клуба, владельцем которого является их друг Андрей. Изюминкой заведения оказывается уникальный и суперточный детектор лжи — Детекторрум. Герои решают его испытать на себе, что приведет к непредвиденным последствиям…

Кошмарный директор, или Школа номер пять (2019, Украина). Жизнь заместителя начальника колонии Прыгунова неожиданно рушится: его увольняют с любимой работы, от него уходит жена. Чтобы вернуться на привычную должность, главному герою придется несколько месяцев поработать в одной из самых трудных школ города.

Источник: Психологическая поддержка