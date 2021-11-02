Международная группа психологов под руководством исследователей из Ланкастерского университета в Великобритании в ходе исследования пришла к неожиданному для них выводу: во время разрыва отношений именно мужчины больше, чем женщины, испытывают эмоциональную боль.

Научная работа началась как попытка составить карту наиболее распространенных проблем во взаимоотношениях, с которыми сталкиваются пары за пределами клинических и консультационных пунктов.

По мнению ученых, за помощью психологов обращаются в основном люди, у которых есть на это время, деньги и мотив для стабилизации отношений. А как же все остальные?

— Мы хотели понять не только, с какими проблемами в отношениях чаще всего сталкивается широкая публика, но и какие чувства при этом испытывает, — признался ведущий автор проекта Райан Бойд.

Команда проанализировала демографические и психологические характеристики почти 185 тыс. человек, которые рассказали о своих проблемах в отношениях на анонимном онлайн-форуме.

Результаты показали, что именно коммуникативные сложности были самой частой проблемой. При этом почти каждый пятый человек отметил трудности с обсуждением кризисных ситуаций, а каждый восьмой упомянул проблемы доверия.

Ученые также попытались понять, действительно ли мужчины менее эмоционально вовлечены в отношения, чем женщины. Или же мужчины просто подвергаются стигматизации из-за того, что они делятся своими чувствами.

Анализ показал, что чаще всего люди упоминали эмоциональную боль, вызванную проблемами, а не сами проблемы. Они рассказывали об этом с помощью таких слов, как сожаление, разрыв, слезы.

Вопреки ожиданиям, результаты исследования показали, что мужчины гораздо чаще обсуждают разбитое сердце, чем женщины. Эти данные свидетельствуют, что стереотип о том, что мужчины менее эмоционально вовлечены в отношения, чем женщины, может быть неточным.

Кроме того, исследователи обнаружили, что мужчины чаще обращаются за помощью касаемо отношений в онлайн-среде. Женщины же предпочитают помощь психолога.

Исследователи отметили, что формирование более точной картины помогает лучше понять, когда и почему в отношениях что-то идет не так, потенциально помогая парам избежать наиболее распространенных неудач на пути к романтическому успеху.