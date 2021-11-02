Міжнародна група психологів під керівництвом дослідників з Ланкастерського університету у Великій Британії в ході дослідження дійшла несподіваного для них висновку: під час розриву відносин саме чоловіки більше, ніж жінки відчувають емоційний біль.

Наукова робота почалася як спроба скласти карту найбільш поширених проблем у взаєминах, з якими стикаються пари за межами клінічних та консультаційних пунктів.

На думку вчених, за допомогою психологів звертаються в основному люди, до яких є на цей час, гроші і мотив для стабілізації відносин. А як же всі інші?

– Ми хотіли зрозуміти не тільки, з якими проблемами у відносинах найчастіше стикається широка публіка, але і які почуття при цьому відчуває, – зізнався провідний автор проекту Райан Бойд.

Команда проаналізувала демографічні та психологічні характеристики майже 185 тис. осіб, які розповіли про свої проблеми у відносинах на анонімному онлайн-форумі.

Результати показали, що саме комунікативні складності були найчастішою проблемою. При цьому майже кожна п’ята людина відзначила труднощі з обговоренням кризових ситуацій, а кожен восьмий згадав проблеми довіри.

Вчені також намагалися зрозуміти, чи дійсно чоловіки менш емоційно залучені до відносин, ніж жінки. Або ж чоловіки просто піддаються стигматизації через те, що вони діляться своїми почуттями.

Аналіз показав, що найчастіше люди згадували емоційний біль, викликаний проблемами, а не самі проблеми. Вони розповідали про це за допомогою таких слів, як жаль, розрив, сльози.

Всупереч очікуванням, результати дослідження показали, що чоловіки набагато частіше обговорюють розбите серце, ніж жінки. Ці дані свідчать що стереотип про те, що чоловіки менш емоційно залучені до відносин, ніж жінки, може бути неточним.

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Крім того, дослідники виявили, що чоловіки частіше звертаються за допомогою у відносинах в онлайн-середовище. Жінки ж вважають за краще допомогу психолога.

Дослідники відзначили, що формування більш точної картини допомагає краще зрозуміти, коли і чому у відносинах щось йде не так, потенційно допомагаючи парам уникнути найбільш поширених невдач на шляху до романтичного успіху.