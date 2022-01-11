Что такое синдром упущенных возможностей, или упущенной выгоды, и чем он опасен? Как понять, есть этот синдром именно у вас? И что делать, если человек уже стал, по сути, рабом собственных навязчивых идей? Об этом и не только Фактам ICTV рассказала психолог высшей категории Ирина Шевченко.

— Синдром упущенных возможностей или FOMO (Fear Of Missing Out) характеризуется болезненной, изнуряющей, изматывающей зависимостью от стремления не пропустить что-то очень важное, то, что уже знают остальные, а ты нет, — отметила психолог.

По ее словам, на самом деле формулировка синдрома упущенных возможностей довольно широка, точно также, как широки и многогранны возможности человека в современном мире.

Что такое FOMO

Согласно результатам исследования, проведенного американскими учеными несколько лет назад, синдромом упущенных возможностей страдали больше половины пользователей социальных сетей.

Первый и самый яркий признак FOMO – физически ощутимый дискомфорт от того, что у вас в данный момент нет под рукой смартфона или планшета и вы не можете полистать ленты новостей в Facebook или Instagram. Вы нервничаете из-за этого, не можете ни на чем другом сосредоточиться, переключиться на другой вид занятий.

Это состояние напоминает ломку наркомана, у которого нет возможностей получить свою порцию жизненно необходимого кайфа.

Человек с синдромом упущенных возможностей словно одержим желанием быть в курсе всего и вся, что позволит ему якобы не упустить какую-то очень важную возможность в этой жизни.

Признаки синдрома упущенных возможностей:

страх пропустить важные сообщения

боязнь оставить без ответа какое-то важное сообщение и не успеть из-за этого что-то сделать или куда-то попасть

зависимость от мнения и одобрения других

желание постоянно проверять социальные сети

болезненная зависимость от смартфона

болезненная реакция на сообщения о ярких событиях в жизни других людей, к примеру, на посты из поездок в другие страны.

— Иными словами, человек начинает мыслить исключительно категориями лайков в социальных сетях. Он как бы подгоняет свою жизнь под негласные установки диджитального сообщества быть лучше остальных, красивее, стройнее, удачливее, — говорит Ирина Шевченко.

Как избавиться от FOMO

По словам психолога, для начала следует признать в себе такую зависимость. Как алкоголик признает свое пагубное пристрастие к спиртному.

Затем нужно очень захотеть избавиться от круглосуточной привязанности к смартфону.

Следующий шаг – откладывать в сторону гаджет на некоторое время, постепенно увеличивая этот промежуток.

Очень важно попытаться понять, принять и глубоко осмыслить тот факт, что в этой жизни действительно есть очень много интересного и важного, но все успеть физически невозможно. Иначе в один не очень прекрасный день вы почувствуете себя настолько эмоционально выжатым и выгоревшим, что советами одного лишь психолога уже не обойтись – тут уже прямое назначение к психиатру.

Постарайтесь определить наиболее важные, наиболее значимые для вас сферы жизни: спорт, музыку, театр, йогу, книги. Остальное – опустите, не пытайтесь удерживать все и сразу. Ведь все равно же не получится.

Тогда жизнь станет намного интересней и комфортней, чем постоянная гонка за некой призрачной возможностью, которую почему-то ни в коем случае нельзя упустить.