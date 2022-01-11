Що таке синдром втрачених можливостей, або упущеної вигоди, і чим він небезпечний? Як зрозуміти, чи є цей синдром саме у вас? І що робити, якщо людина вже стала по суті рабом власних нав’язливих ідей? Про це і не тільки Фактам ICTV розповіла психолог вищої категорії Ірина Шевченко.

– Синдром втрачених можливостей або FOMO (Fear Of Missing Out) характеризується патологічною, виснажливою залежністю від прагнення не пропустити щось дуже важливе, те, що вже знають інші, а ти ні, – зазначила психолог.

За її словами, насправді формулювання синдрому втрачених можливостей досить широке, як широкі і багатогранні можливості людини в сучасному світі.

Що таке FOMO

Згідно з результатами дослідження, проведеного американськими вченими кілька років тому, на синдром втрачених можливостей страждали більше половини користувачів соціальних мереж.

Перша і найяскравіша ознака FOMO – фізично відчутний дискомфорт від того, що у вас саме в цей момент немає під рукою смартфона або планшета і ви не можете погортати стрічки новин в Фейсбуці або Інстаграммі. Ви нервуєте через це, не можете ні на чому іншому зосередитися, переключитися на інший вид занять.

Цей стан нагадує ломку наркомана, у якого немає можливостей отримати свою порцію життєво необхідного кайфу.

Людина з синдромом втрачених можливостей немов одержима бажанням бути в курсі всього і вся, що дозволить їй нібито не впустити якусь дуже важливу можливість в цьому житті.

Ознаки синдрому втрачених можливостей:

страх пропустити важливі повідомлення

боязнь залишити без відповіді якесь важливе повідомлення і не встигнути через це щось зробити або кудись потрапити

і не встигнути через це щось зробити або кудись потрапити залежність від думки і схвалення інших

бажання постійно перевіряти соціальні мережі

хвороблива залежність від смартфона

від смартфона хвороблива реакція на повідомлення про яскраві події в житті інших людей, наприклад, на пости з поїздок в інші країни, весілля, спортивні досягнення.

– Іншими словами людина починає мислити виключно категоріями лайків в соціальних мережах. Вона як би підганяє своє життя під негласні установки діджильного співтовариства бути краще за інших, красивіше, стрункіше, щасливіше, – каже Ірина Шевченко.

Як позбутися FOMO

За словами психолога, для початку слід визнати в собі таку залежність. Як алкоголік визнає свою згубну пристрасть до спиртного.

Потім потрібно дуже захотіти позбутися цілодобової залежності від смартфону.

Наступний крок – відкладати в бік гаджет на деякий час, поступово збільшуючи цей проміжок.

Дуже важливо спробувати зрозуміти, прийняти і глибоко осмислити той факт, що в цьому житті дійсно є дуже багато цікавого і важливого, але все встигнути неможливо.

Інакше в один не дуже прекрасний день ви відчуєте себе настільки емоційно вичавленим і вигорілим, що порадами одного лише психолога вже не обійтися – тут вже пряме призначення до психіатра.

Постарайтеся визначити найбільш важливі, найбільш значущі для вас сфери життя: спорт, музику, театр, йогу, книги. Решту – опустіть, не намагайтеся утримувати все і відразу. Адже все одно не вийде.

Тоді життя стане набагато цікавіше і комфортніше, ніж постійна гонка за якоюсь примарною можливістю, яку чомусь ні в якому разі не можна упустити.