Вынужденное беженство: что чувствуют украинцы и как им справиться с этим состоянием

Из-за войны в Украине более 3 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома и выехать в страны ЕС, 6,5 млн — осели в западных регионах Украины. Слова “беженец” или “переселенец” теперь касаются каждого четвертого украинца.

Что же скрывается за этими словами, какие психологические процессы происходят внутри этих людей.

Чувство потери

У беженцев чувство потери может проявляться в значительно большей степени, чем у тех, кто остался дома. Они оказались в совсем другом месте и не имеют возможности видеть родных людей, дом или хотя бы то, что от него осталось.

— Как только вы удовлетворите базовые потребности в жилье, питании и безопасности, первоочередной задачей должна стать психологическая поддержка, — рекомендуют психологи.

Утрата принадлежности

Из-за невозможности постоянно общаться на родном языке, видеть культурные символы может возникать чувство потери принадлежности к чему-то большему. Это провоцирует развитие ощущения изоляции и одиночества.

— Сохраняйте свои ценности, но и изучайте основные элементы культуры принимающей вас страны. Применяйте эти знания во взаимодействии с местными, так что вы сможете легче адаптироваться, — говорится в сообщении.

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Чувство вины

Человек может страдать от чувства вины из-за того, что оставил родных в опасности, а сам находится под мирным небом.

– Боль можно устранить только после того, как ее пережили, как и любую другую эмоцию. Обратитесь за психологической помощью, иначе эти травмы будут продолжать проникать в последующие поколения, – советуют специалисты.

В общем стоит в любом случае поговорить с психологом, именно он поможет пережить вынужденное беженство.

Источник: Психологическая поддержка