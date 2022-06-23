Как облегчить усталость от негативных эмоций, которые во время войны мы испытываем практически постоянно. Нужно ли бороться с этим негативом, как это пытаются делать многие из нас.

На эти вопросы отвечает врач-психолог, кандидат психологических наук Александр Аврамчук.

— Неопределенность, невозможность изменить все и сразу, ожидание вестей от родных и друзей с фронта, неутешительные попытки погрузиться в быт или вернуться к тому, чтобы начать находить новые смыслы в жизни. Сегодня это наша реальность, — констатирует психолог.

И отмечает, что мы устаем от собственных эмоций, от неудачных попыток их контролировать или от того, что не чувствуем себя в опасности, испытывая их.

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По словам специалиста, на самом деле эмоции не являются хорошими или плохими, положительными или отрицательными, справедливыми или нет. Они являются частью нас, и попытка жестко покорить их, — то же, что покорить океан. Именно от этих попыток мы устаем больше.

Попробуйте начать с таких шагов:

помогите себе лучше понять свои эмоции, назвав их. Тогда вы сможете об этом говорить, а значит и действовать соответственно;

найдите способы определить эмоции и говорить о них, даже если они не являются вашими. Это может быть полезным, чтобы узнавать других людей, а им поможет лучше найти общий язык со своим собственным океаном;

начните использовать простые стратегии в отношении эмоций: глубоко выдохнуть и вдохнуть, выразить их в творчестве или любимом деле, попросить о помощи;

не забывайте хвалить себя, когда говорите о своих эмоциях (даже если вам не очень нравятся эмоции, которые вы отметили).

Некоторые эмоции действительно трудны для осознания, и могут быть случаи, когда у вас не будет желания слышать и говорить о них. В таких случаях отметьте даже то, что вы начали этот разговор с собой, и пообещайте себе подумать о них позже.

Помните, что не жизненные обстоятельства или люди заставляют нас испытывать те или иные эмоции или чувства, а мы сами, а точнее наша нервная система.

Источник: Психологическая поддержка