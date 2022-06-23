Як полегшити втому від негативних емоцій, які під час війни ми відчуваємо практично постійно. Чи потрібно боротися з цим негативом, як це намагаються робити багато хто з нас.

На ці питання відповідає лікар-психолог, кандидат психологічних наук Олександр Аврамчук.

– Невизначеність, неможливість змінити все і відразу, очікування звісток від рідних і друзів з фронту, невтішні спроби зануритися в побут або повернутися до того, щоб почати знаходити нові смисли в житті. Сьогодні це наша реальність, – констатує психолог.

І зазначає, що ми втомлюємося від власних емоцій, від невдалих спроб їх контролювати або від того, що не відчуваємо себе в небезпеці, відчуваючи їх.

Зараз дивляться

За словами фахівця, насправді емоції не є хорошими чи поганими, позитивними чи негативними, справедливими чи ні. Вони є частиною нас, і спроба жорстко підкорити їх, – те ж, що підкорити океан. Саме від цих спроб ми втомлюємося більше.

Спробуйте почати з таких кроків:

допоможіть собі краще зрозуміти свої емоції, назвавши їх. Тоді ви зможете п ро це говорити, а значить і діяти відповідно;

ро це говорити, а значить і діяти відповідно; знайдіть способи визначити емоції й говорити про них, навіть якщо вони не є вашими. Це може бути корисним, щоб пізнавати інших людей, а їм допоможе краще знайти спільну мову зі своїм власним океаном;

говорити про них, навіть якщо вони не є вашими. Це може бути корисним, щоб пізнавати інших людей, а їм допоможе краще знайти спільну мову зі своїм власним океаном; почніть використовувати прості стратегії щодо емоцій: глибоко видихнути й вдихнути, висловити їх у творчості або улюбленій справі, попросити про допомогу;

вдихнути, висловити їх у творчості або улюбленій справі, попросити про допомогу; не забувайте хвалити себе, коли говорите про свої емоції (навіть якщо вам не дуже подобаються емоції, які ви відзначили).

Деякі емоції дійсно важко усвідомити, і можуть бути випадки, коли у вас не буде бажання чути та говорити про них. У таких випадках відзначте навіть те, що ви почали цю розмову з собою, і пообіцяйте собі подумати про них пізніше.

Пам’ятайте, що не життєві обставини або люди змушують нас відчувати ті чи інші емоції або почуття, а ми самі, а точніше наша нервова система.

Джерело: Психологічна підтримка