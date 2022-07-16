Война стала подлинным испытанием для нашей психики. Человеконенавистнические действия российских оккупантов вызывают много разных чувств: ненависть, грусть, отчаяние, и желание отомстить.

Многие украинцы отмечают, что с начала войны они стали более агрессивными: начали ссориться в соцсетях, хотя раньше такого не было, начали нервно реагировать на близких, а потом упрекать себя — можно было сдержаться. Почему мы стали гневливыми, что делать, чтобы обуздать агрессию – своими мыслями поделилась практикующая психологиня, ведущая Утро в Большом Городе на ICTV Юлия Зорий.

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Защита изнутри

– Эмоции – это форма ответа на ситуацию или событие. Они зависят от конкретных ситуаций, они всегда реакция на что-то, – объясняет Юлия. – При этом они выполняют несколько важных функций.

Оценка. Эмоция выступает обобщенным анализом ситуации, в которой находится человек. Например, мы испытываем страх, если мозг просканировал ситуацию и сделал вывод, что для нас есть опасность.

Маркировка потребностей. Поскольку эмоции связаны с нашими потребностями, они обеспечивают человека энергией для их удовлетворения и одновременно выступают оценкой того, как это происходит. Например, потребность в безопасности маркируется страхом, если угроза очевидна и ясна, или тревогой, если опасность есть, но непонятно, какая.

Защита. Проживание эмоции дает возможность избавиться от нее. То есть отсутствие реакции приводит к неконтролируемому взрыву, потому что накопилась критическая масса чувств, а выхода они не обнаружили. Поэтому эмоция всегда должна проявляться, в ее проявлении и состоит защитная функция.

Укрощение строптивого

Мы должны понять, что не можем контролировать эмоции, но можем выбрать ответную реакцию на них. То есть, если вы почувствовали, например, страх, то отключить его вам не удастся, а вот выбрать, как отреагировать, можно: спрятаться или убежать, или кричать, плакать, ссориться, собраться и действовать и т.д. Именно от вас зависит выбор реакции, а следовательно – действие.

Агрессия же возникает, когда невозможно справиться с эмоцией. Она может быть осознанной, когда вы действуете правильно, или же неосознанной. Приступы агрессии возникают из-за нестабильности, потери понимания и веры в будущее, замкнутого пространства и т.д.

И поскольку сейчас мы все постепенно осознаем, что так, как было раньше, уже не будет, эмоций много, и они зашкаливают, так что агрессия так или иначе начинает проявляться. Физически, когда люди дерутся, наносят телесные повреждения или портят вещи, или вербально: из-за оскорблений, обвинений, брани, угроз.

Но иногда отрицательные эмоции перерастают во что-то большее, чем в простую злобу. Приступы гнева могут со временем усиливаться, и от этого будет страдать и сам человек, и находящиеся рядом.

Что с этим делать?

Есть несколько способов, которые помогут обуздать гнев и предупредить агрессивное поведение:

Для начала следует осознать, что именно вы сейчас чувствуете и в какой степени. Поговорите с собой и ответьте честными ответами: “Я раздражена, потому что…”, “Я злюсь сейчас из-за того, что…”, То есть вы зафиксировали в себе это состояние, осознали его и объяснили себе.

Попытайтесь переключиться с отрицательной эмоции на что-то положительное: глубокое дыхание, медитацию, физические нагрузки (поприседайте, походите по лестнице вверх-вниз, просто подвигайтесь и т.д.), поубирайте, сложите вещи. Любое физическое действие уменьшит силу ощущений.

Прогулки на свежем воздухе, если они возможны, просмотр фильма, чтение книг, занятия с детьми – это позволит отвлечься и переключиться.

Если это агрессия на конкретного человека, представьте его напротив вас и озвучьте все, что возмущает, беспокоит, смущает. Сделайте это вслух. Но позаботьтесь, чтобы рядом с вами в этот момент никого не было. На всякий случай.

Вспомните, что вам помогало преодолевать вспышки злобы в мирное время. Какие действия приводили в норму? Как спасались?

И главное, не накапливайте эмоции. Каждая должна иметь выход, чтобы она не привела к срыву. Отыщите безопасные формы проявления агрессии.

Эмоции возникали и будут возникать. Для их возникновения постоянно будет причина. Вам нужно попытаться делать так, чтобы их проявление не навредило ни вам, ни окружающим.